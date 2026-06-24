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Ex-companheiro de United exalta Cristiano Ronaldo: "Calem a boca"

Rio Ferdinand, que jogou com Cristiano Ronaldo entre 2003 e 2009, celebrou os gols marcados pelo craque português

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/06/2026 08:53
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Cristiano Ronaldo sorrindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo e Ferdinand jogaram juntos no Manchester United (Foto: ANDREW YATES / AFP)
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Rio Ferdinand expressou admiração por Cristiano Ronaldo após seus dois gols contra o Uzbequistão.
O ex-companheiro dos tempos de Manchester United destacou que Ronaldo é o primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo.
Cristiano superou Eusébio em gols marcados em Copas do Mundo pela seleção portuguesa.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Rio Ferdinand nunca escondeu sua admiração e amizade por Cristiano Ronaldo. Nesta terça-feira (23), após ver o amigo marcar dois gols contra o Uzbequistão, o ex-zagueiro não se conteve. Ele foi ao X e deixou diversas mensagens para celebrar a atuação do capitão da seleção, que mais uma vez deixou sua marca na Copa do Mundo.

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    A primeira reação veio após o primeiro gol. Ferdinand resumiu tudo com um grito: "Viva Ronaldo!" Depois, após o gol de Nuno Mendes, acrescentou ironicamente: "Mas Cristiano não é um jogador de equipe."

    A mensagem fazia alusão a uma crítica que frequentemente persegue CR7: a ideia de que ele não permite que outros companheiros cobrem faltas diretas.

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    O segundo gol de Cristiano gerou outra publicação. Desta vez, Ferdinand acompanhou a postagem com seis emojis de risada e uma breve mensagem: "E mais um!". Ele não precisou de muito mais para deixar claro o que estava vendo: um jogador de 41 anos que ainda estava presente onde precisava estar, em uma Copa do Mundo, com Portugal, em uma noite que reacendeu o debate em torno dele.

    Após essas mensagens, Ferdinand publicou um vídeo com um tom mais sério. "Cristiano! Meu Deus, é isso que ele faz! Sério: Cristiano Ronaldo já deixou sua marca nesta Copa do Mundo. E sabe de uma coisa? Para todos os céticos... Como duvidar de um homem que está a caminho de mil gols? Maior número de gols em Copas do Mundo por um jogador português: ele acaba de ultrapassar Eusébio, o grande Eusébio. O único homem vivo a marcar em seis Copas do Mundo. Dizer que esse cara está completamente acabado, que ele não deveria jogar, que ele está prejudicando o time, etc... Não existem muitos centroavantes no planeta que se movimentam assim. O timing, o momento perfeito para fazer a corrida e finalizar daquele jeito. E depois o segundo gol: um jogador de 41 anos correndo nas costas de um zagueiro, um zagueiro jovem, em uma Copa do Mundo, para finalizar como Haaland. O grande Haaland. Vamos curtir esses jogadores. Não vamos criticá-los, vamos curtir! E eu adoro assistir a isso. E sabe de uma coisa? Para aqueles que odeiam isso..."

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    A piada veio em meio a risos, com Ferdinand olhando diretamente para aqueles que há tempos discutem sobre o lugar de Cristiano em Portugal: "Vocês estão aí: calem a boca!", exclamou, rindo.

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    Cristiano Ronaldo segue sendo uma máquina de quebrar recordes. Na segunda partida de Portugal na Copa do Mundo de 2026, o craque atingiu uma marca que parecia inalcançável. Ao marcar o primeiro gol no confronto contra a seleção do Uzbequistão, CR7 se tornou o primeiro jogador da história do futebol a marcar gols em seis edições de Copa do Mundo.

    Cristiano Ronaldo faz tradicional comemoração em frente à torcida portuguesa
    Cristiano Ronaldo faz tradicional comemoração em frente à torcida portuguesa (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Antes desta edição da Copa do Mundo, o atacante já detinha de forma isolada o recorde de ter deixado sua marca em cinco edições (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo eleva o sarrafo da longevidade e crava seu nome de maneira definitiva na história dos Mundiais.

    ➡️ Atitude de Cristiano Ronaldo em Portugal x Uzbequistão viraliza: 'Primeiro'

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