Athletico-PR x Mirassol Palpite – Análise e odds (30/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Athletico-PR – 1,78 na Betsson Placar provável: Athletico-PR 2 x 0 Mirassol – 8,00 na Betsson Aposta de valor: Kevin Viveros marcar a qualquer momento – 2,05 na Betsson Aposta alternativa: Menos de 2,5 gols – 1,70 na Betano Dica com boas chances: Menos de 10,5 escanteios – 1,75 na Br4Bet

O Athletico-PR recebe o Mirassol na Arena da Baixada pela última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo. O Furacão ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 27 pontos, e tenta consolidar presença no G-4 para fortalecer a candidatura a uma vaga na Libertadores de 2027.

O Mirassol chega vivendo cenários opostos entre as competições. Enquanto garantiu classificação histórica às oitavas de final da Libertadores em sua estreia continental, o clube paulista aparece apenas na 18ª posição do Brasileirão, pressionado pela luta contra o rebaixamento antes da pausa do calendário. Confira os palpites do Lance para a partida na Arena e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Athletico-PR x Mirassol pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - Athletico-PR busca fechar no G-4 antes da pausa

O Athletico-PR encerrou a 17ª rodada ocupando a quarta colocação do Brasileirão, com 27 pontos, após vencer o Remo por 2 x 1 em Belém na última rodada. A equipe de Odair Hellmann atravessa seu melhor momento na temporada e encontrou maior regularidade nas últimas semanas, muito impulsionada pela fase de Kevin Viveros. O atacante colombiano lidera a artilharia da competição, tornando-se o principal nome ofensivo do Furacão neste primeiro turno.

A Arena da Baixada tem sido um dos grandes diferenciais do Athletico ao longo da temporada. O Furacão construiu vitórias convincentes em Curitiba, como os triunfos sobre Botafogo, Vitória, Cruzeiro e Chapecoense, sustentando um modelo de jogo intenso, baseado em pressão alta e velocidade pelos lados. O desempenho em casa elevou o patamar competitivo da equipe e consolidou a Arena como um dos ambientes mais difíceis do campeonato até aqui.

A última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo também adiciona peso estratégico ao confronto. Uma vitória manteria o Athletico dentro do G-4 durante toda a interrupção do calendário e aumentaria a vantagem sobre os concorrentes diretos na disputa por vaga na Libertadores de 2027. Por isso, a tendência é de um Furacão agressivo desde os primeiros minutos, sem margem para uma postura conservadora diante de um adversário pressionado na parte inferior da tabela.

O Mirassol, por outro lado, chega a Curitiba vivendo um cenário dividido entre euforia continental e preocupação nacional. Sob o comando de Rafael Guanaes, o clube paulista garantiu classificação histórica às oitavas de final da Libertadores ao liderar um grupo complicado que contava com LDU e Lanús. A vitória sobre o Always Ready confirmou o feito com uma rodada de antecedência e consolidou uma das campanhas mais surpreendentes do futebol sul-americano em 2026.

No Brasileirão, entretanto, a realidade é muito mais complicada para o Leão Caipira. A equipe ocupa a 18ª colocação, com apenas 16 pontos em 16 jogos, e convive com forte instabilidade principalmente como visitante. A vitória por 1 x 0 sobre o Fluminense trouxe alívio momentâneo na rodada passada, mas não foi suficiente para retirar o clube da zona de rebaixamento, mantendo alta a pressão por resultados antes da pausa de junho.

Além da situação na tabela, o desgaste físico aparece como outro problema importante para Rafael Guanaes. O Mirassol acumula sequência pesada de partidas entre Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão desde o início de maio, cenário que ampliou o desgaste do elenco e aumentou o número de ausências. O treinador chega a Curitiba sem peças importantes e precisará administrar limitações físicas e táticas em uma das partidas mais exigentes da equipe neste primeiro semestre.

Outros palpites e odds para Athletico-PR x Mirassol

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Confrontos diretos entre Athletico-PR x Mirassol

Athletico e Mirassol jamais se enfrentaram em competições oficiais. O duelo deste sábado, na Arena da Baixada, marca o primeiro encontro entre os clubes em toda a história do futebol brasileiro.

A ausência de confrontos anteriores é consequência direta das trajetórias recentes das duas equipes. Enquanto o Athletico disputava a Série A em 2023 e 2024, o Mirassol ainda buscava consolidação na Série B. Quando o clube paulista finalmente alcançou a elite em 2025, o Furacão vivia o movimento oposto após o rebaixamento de 2024, passando toda a última temporada na segunda divisão antes de retornar à Série A em 2026.

O confronto inaugura, portanto, uma rivalidade completamente inédita. De um lado está um clube tradicional do futebol brasileiro, bicampeão nacional e acostumado a disputar competições continentais. Do outro, surge um Mirassol que construiu uma das ascensões mais rápidas do país, saindo da Série D em 2020 para alcançar as oitavas de final da Libertadores apenas seis anos depois.

Notícias de Athletico-PR x Mirassol

Athletico-PR: desfalques e dúvidas

Odair Hellmann terá quatro ausências confirmadas para o confronto diante do Mirassol. A principal delas é a de Juan Camilo Portilla, liberado pelo Athletico-PR para integrar a Seleção Colombiana na preparação para a Copa do Mundo. O volante fazia parte do projeto do clube desde sua chegada, no início de 2026, justamente visando maior visibilidade internacional, e será desfalque importante no meio-campo do Furacão nesta última rodada antes da pausa do calendário.

Além de Portilla, Lucas Esquivel, Luiz Gustavo e Carlos Terán seguem entregues ao departamento médico e também estão fora da partida. O lado positivo para Odair Hellmann é que Kevin Viveros e Steven Mendoza, outros colombianos do elenco que chegaram a aparecer na pré-lista da seleção, acabaram não incluídos na convocação final e permanecem disponíveis para atuar normalmente na Arena da Baixada.

Kevin Viveros vive o melhor momento de sua carreira no futebol brasileiro. O atacante colombiano soma dez gols e 11 participações diretas em gols no campeonato, consolidando-se como principal referência ofensiva do Athletico-PR. Sua capacidade de atacar profundidade, acelerar transições e decidir em momentos de pressão transformou o camisa 9 na grande arma ofensiva da equipe neste primeiro turno.

Ao lado de Viveros, Gastón Benavídez e Steven Mendoza completam um setor ofensivo que vem sustentando o crescimento do Furacão nas últimas rodadas. Benavídez lidera o elenco em assistências no Brasileirão, enquanto Mendoza acrescenta velocidade e agressividade pelos lados do campo. Mesmo com os desfalques no meio-campo, o Athletico mantém alto poder ofensivo para encarar um Mirassol pressionado pela luta contra o rebaixamento.

Provável escalação do Athletico-PR (4-3-3): Santos; Matheus Aguirre, Leandro Derik, Gilberto Junior e Felipe; Jadson, Steven Mendoza e Bruno Zapelli; Kevin Viveros, Gastón Benavídez e Claudinho. Técnico: Odair Hellmann.

Mirassol: desfalques e dúvidas

Rafael Guanaes terá quatro desfalques confirmados para a partida em Curitiba. André Luis, Igor Cariús, Igor Formiga e Negueba seguem entregues ao departamento médico e estão fora do confronto diante do Athletico-PR. As ausências de Formiga e Negueba têm peso especial no setor ofensivo: o primeiro divide a artilharia do Mirassol na Série A com três gols, enquanto Negueba vinha sendo um dos jogadores mais regulares da equipe ao longo da temporada, liderando o elenco em avaliações médias de desempenho.

Sem jogadores convocados para seleções nacionais, o Mirassol chega à rodada com o restante da base titular preservada. O clube não teve atletas chamados para a Copa do Mundo e consegue manter a estrutura principal do elenco disponível para a luta contra o rebaixamento nesta reta final antes da pausa do calendário.

Alesson assume papel ainda mais importante no sistema ofensivo de Rafael Guanaes. O atacante lidera o Mirassol em assistências no Brasileirão e também foi decisivo na campanha histórica da Libertadores, acumulando participações diretas em gols importantes ao longo da fase de grupos. Sua movimentação entre linhas e capacidade de acelerar transições ofensivas serão fundamentais diante da pressão exercida pelo Athletico-PR na Arena da Baixada.

Denílson também chega fortalecido após marcar o gol da vitória sobre o Fluminense na rodada passada. O atacante deve seguir entre os titulares e formar a principal referência ofensiva do Mirassol em um jogo que exige eficiência máxima nas poucas oportunidades criadas fora de casa. Mesmo pressionado na tabela, o Leão Caipira tenta aproveitar o bom momento emocional construído na Libertadores para competir diante de um dos mandantes mais fortes do campeonato.

Provável escalação do Mirassol (4-3-3): Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Denílson, José Aldo, Shaylon; Alesson, Carlos Eduardo, Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Destaques individuais de Athletico-PR x Mirassol

Jogador destaque · Athletico-PR Kevin Viveros 10 Gols na Série A 2026 — artilheiro isolado da competição (FotMob) 11 Participações diretas em gol na Série A 2026 (10G + 1A) 7,28 Nota média FotMob na Série A 2026 — melhor avaliado do elenco 1.430 Minutos jogados na Série A 2026 — segundo em tempo de jogo no clube Jogador destaque · Mirassol Alesson 4 Assistências na Série A 2026 — maior número de qualquer jogador do elenco (FotMob) 4 Participações diretas em gol na Copa Libertadores 2026 (1G + 3A) 16 Partidas disputadas na Série A 2026 como titular do ataque 4 Total de Gols + Assistências na Série A 2026

Os técnicos - Hellmann defende o G-4, Guanaes precisa reagir

Odair Hellmann

Odair Hellmann assumiu o Athletico-PR para a temporada de 2026 com a missão clara de recolocar o clube entre os protagonistas do futebol sul-americano. Conhecido pelos trabalhos consistentes no Internacional e pela construção de equipes organizadas defensivamente, o treinador encontrou em Curitiba um elenco com maior capacidade ofensiva e adaptou seu modelo para um jogo mais agressivo. O Furacão passou a combinar pressão alta, intensidade sem bola e velocidade nas transições, explorando principalmente a mobilidade de Kevin Viveros e Steven Mendoza no setor ofensivo.

O crescimento da equipe no Brasileirão é reflexo direto desses ajustes feitos ao longo do primeiro turno. Após um início marcado por oscilações, o Athletico encontrou regularidade e consolidou presença no G-4, sustentado principalmente pelo desempenho como mandante na Arena da Baixada. Paralelamente, a classificação sobre o Remo na Copa do Brasil reforçou a percepção de um elenco capaz de competir em múltiplas frentes sem perder rendimento no campeonato nacional.

Rafael Guanaes

Do outro lado, Rafael Guanaes segue conduzindo uma das histórias mais improváveis do futebol brasileiro recente. Desde sua chegada ao Mirassol, em 2025, o treinador transformou o clube em um projeto competitivo dentro e fora do cenário nacional. Após levar a equipe à Libertadores, Guanaes agora consolida o Leão Caipira como um dos estreantes mais competitivos da história recente da competição continental, alcançando as oitavas de final logo na primeira participação do clube no torneio.

O grande desafio do treinador aparece justamente na gestão paralela entre Libertadores e Brasileirão. Com elenco mais curto e orçamento inferior ao de boa parte dos adversários diretos, Guanaes precisa administrar desgaste físico, lesões e rotação de elenco sem comprometer o desempenho na luta contra o rebaixamento. A vitória sobre o Fluminense mostrou o potencial competitivo da equipe quando atua completa, mas o rendimento fora de casa ainda representa o principal obstáculo para transformar a campanha continental histórica em estabilidade também no cenário nacional.

Análise tática de Athletico-PR x Mirassol

O Athletico-PR deve manter o 4-3-3 característico de Odair Hellmann, baseado em pressão alta, intensidade física e velocidade pelos lados do campo. Kevin Viveros atua com liberdade para atacar os espaços pela direita, enquanto Claudinho oferece amplitude pelo lado oposto. No meio-campo, Jadson assume a função de volante mais posicional, liberando Zapelli e Mendoza para acelerarem a construção ofensiva e aproximarem o time da área adversária. Sem Portilla, convocado pela Colômbia, o Furacão perde força na proteção defensiva, mas ganha maior agressividade ofensiva pelos corredores laterais.

A principal arma ofensiva do Athletico deve aparecer justamente nas jogadas pelas pontas. O sistema defensivo do Mirassol costuma compactar bastante o setor central, formando linhas próximas no bloco médio e cedendo espaço para situações individuais nos lados do campo. Nesse cenário, Viveros se torna a peça mais perigosa do ataque paranaense, principalmente em infiltrações diagonais e cruzamentos rasteiros buscando Benavídez, líder de assistências do time na Série A.

Rafael Guanaes deve responder com um Mirassol organizado em um 4-3-3 mais reativo, apostando em transições rápidas para tentar explorar os espaços deixados pelo Athletico quando adianta suas linhas. José Aldo atua como principal homem de proteção à defesa, enquanto Shaylon e Denílson aproximam a equipe da criação ofensiva pelo centro. Nas pontas, Alesson e Edson Carioca oferecem velocidade para os contra-ataques, embora o setor ofensivo chegue enfraquecido pelas ausências de Formiga e Negueba.

A bola parada aparece como um dos principais caminhos do Mirassol para competir ofensivamente em Curitiba. O time paulista utiliza frequentemente jogadas ensaiadas em escanteios e faltas laterais, aproveitando a presença física de Willian Machado e João Victor no jogo aéreo. Diante de um Athletico que tende a controlar territorialmente a partida, as situações de bola parada podem representar a alternativa mais realista para o Leão Caipira criar perigo na Arena da Baixada.

Prognóstico de placar exato para Athletico-PR x Mirassol