logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Mauro Cezar analisa vitória do Brasil sobre o Haiti: 'Faltou'

Seleção somou três pontos no Grupo C da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 05:40
Favorite o Lance! no Google
Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
Mauro Cezar analisou vitória do Brasil sobre o Haiti pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução/JP Esportes)

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Ao analisar o confronto, o comentarista Mauro Cezar Pereira afirmou que faltou apetite para o Brasil no confronto.

continua após a publicidade
  • Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo

    Balanço Grupo C: Brasil garante liderança, mas tem Marrocos na cola

    Copa do Mundo
    Há 4 horas
  • Lance!

    Alisson exalta maturidade da Seleção Brasileira e destaca solidez defensiva contra o Haiti

    Seleção Brasileira
    Há 5 horas
  • Vini Jr. marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Jornalista critica Brasil após vitória sobre o Haiti: ‘Falhou’

    Fora de Campo
    Há 4 horas

    • ➡️ Análise: Cunha transforma confiança de Ancelotti em gols na Copa

    — Desde que o Ancelotti foi contratado, falo isso. O Brasil não deverá ser na Copa do Mundo um time de posse de bola. Mas sim, de velocidade e transição. Devido a característica do técnico, que gosta desse estilo, e pelos jogadores, que são rápidos. A equipe gosta de jogar assim — iniciou o comentarista no programa "Canelada", da rádio Jovem Pan, antes de completar.

    ➡️ Brasil joga para o gasto, bate o Haiti e encaminha vaga na Copa do Mundo

    — Fica muito claro, que o Brasil se sai melhor quando tem espaço. Foi bem na primeira etapa, mas na segunda, mesmo tendo espaço, não aproveitou. Faltou um pouco de apetite. Finalizou duas vezes contra sete do adversário — concluiu.

    continua após a publicidade

    Como foi Brasil x Haiti?

    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.

    Vini Jr marca o terceiro gol do Brasil diante do Haiti
    Vini Jr marca o terceiro gol do Brasil diante do Haiti (Foto: Roberto Schimidt/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Léo Pereira, do Flamengo e Karoline Lima
    Fora de CampoLéo Pereira e Karoline assumem namoro e se beijam após Brasil x Haiti; vejaHá 32 minutos
    Goleiro Alisson cumprimenta o zagueiro Gabriel Magalhães após a vitória do Brasil sobre o Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Fora de CampoCasagrande é sincero após vitória do Brasil: 'Precisa convencer'Há 4 horas
    Vini Jr. marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Fora de CampoJornalista critica Brasil após vitória sobre o Haiti: 'Falhou'Há 5 horas
    Fora de CampoQual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?Há 5 horas
    Endrick em Brasil x Haiti (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Fora de CampoEndrick vira assunto após Brasil x Haiti: 'Ficou claro'Há 5 horas
    Galvão Bueno no programa "Galvão e Amigos
    Fora de CampoGalvão Bueno se irrita na reta final de Brasil x Haiti: 'Não era'Há 5 horas

    Mais LANCE!

    Denilson criticou jogador do Brasil contra o Haiti (Foto: Reprodução)
    Denílson critica jogador do Brasil contra o Haiti: 'Esperava mais'
    Ítalo Ferreira e Matheus Cunha
    Surfista? Ítalo Ferreira mandou recado a Matheus Cunha antes de Brasil x Haiti
    Matheus Cunha foi autor de 2 gols de 3 da Seleção Brasileira sobre o Haiti. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Qual time do coração de Matheus Cunha, destaque de Brasil x Haiti?
    Cena de Ancelotti no Hino Nacional repercute em Brasil x Haiti: 'Agora vai'
    Matheus Cunha ,marcou dois gols no primeiro tempo de Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Atuação de Matheus Cunha contra o Haiti agita as redes: 'Está acontecendo'
    Comemoração de Vini Jr durante o terceiro gol na partida entre Brasil x Haiti viraliza. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Gol de Vini Jr viraliza e torcedores apontam: 'Foi para a Virgínia'
    Virginia foi assunto nas redes sociais após gol de Vini Jr contra Panamá (Foto: Reprodução)
    Virginia nega affair com goleiro da Nigéria durante a Copa do Mundo
    Torcedores enlouquecem em Brasil x Haiti: 'Gol do Flamengo'
    Everaldo Marques se irritou em Brasil x Haiti (Foto: Reprodução Globo)
    Narrador da Globo se irrita com jogador em Brasil x Haiti: 'Palhaçada'
    Neymar no treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Neymar faz postagem nas redes sociais durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Lance de Raphinha em Brasil x Haiti gera revolta: 'Não tem cabimento'
    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
    Brasil x Haiti: CazéTV bate recorde histórico de audiência antes da bola rolar
    Matheus Cunha em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Eric Faria manda recado a Matheus Cunha antes de Brasil x Haiti