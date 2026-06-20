Mauro Cezar analisa vitória do Brasil sobre o Haiti: 'Faltou' Seleção somou três pontos no Grupo C da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Ao analisar o confronto, o comentarista Mauro Cezar Pereira afirmou que faltou apetite para o Brasil no confronto.

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— Desde que o Ancelotti foi contratado, falo isso. O Brasil não deverá ser na Copa do Mundo um time de posse de bola. Mas sim, de velocidade e transição. Devido a característica do técnico, que gosta desse estilo, e pelos jogadores, que são rápidos. A equipe gosta de jogar assim — iniciou o comentarista no programa "Canelada", da rádio Jovem Pan, antes de completar.

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— Fica muito claro, que o Brasil se sai melhor quando tem espaço. Foi bem na primeira etapa, mas na segunda, mesmo tendo espaço, não aproveitou. Faltou um pouco de apetite. Finalizou duas vezes contra sete do adversário — concluiu.

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Como foi Brasil x Haiti?

Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

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A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.