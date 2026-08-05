Situação inusitada em Fluminense x Vasco irrita torcedores: 'Vendo nada'
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Os minutos inicias do confronto entre Fluminense e Vasco, desta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil foi marcado por uma situação inusitada. Devido a festa das duas torcidas, uma fumaça rodeou o gramado do estádio e dificultou a nitidez da transmissão.
➡️ Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Vasco
O fato aconteceu devido a presença de fogos e fumaça na entrada das equipes no gramado. A situação viralizou nas redes sociais e irritou os torcedores que tentavam acompanhar a partida pela televisão. A partir dos nove minutos, a imagem começou a melhorar. Veja a repercussão abaixo:
➡️ Com retorno importante, Vasco está escalado para a partida contra o Fluminense
até os 10 minutos de jogo essa fumaça vai fica atrapalhando— Drielle Oliveira (@mopaaz_) August 6, 2026
A porcaria dessa fumaça atrapalhando a visão do jogo— bly manor e Fear S. acabaram com o meu psicológico (@DianePrince41) August 6, 2026
Tô vendo nada desse jogo, só fumaça mds— mari (@gracelikewave) August 6, 2026
e o vasco que ta jogando na faixa de gaza de tanta fumaça pic.twitter.com/NlmrNtw05G— pepeca (@sonecadoncic) August 6, 2026
O jogo realmente iniciou assim kkkkkkk bglho ta so fumaça no Maracanã— solteiropolitano tricolor 🇳🇱 (@Rodrigo_o_oo) August 6, 2026
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