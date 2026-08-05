Situação inusitada em Fluminense x Vasco irrita torcedores: 'Vendo nada' Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Os minutos inicias do confronto entre Fluminense e Vasco, desta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil foi marcado por uma situação inusitada. Devido a festa das duas torcidas, uma fumaça rodeou o gramado do estádio e dificultou a nitidez da transmissão.

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O fato aconteceu devido a presença de fogos e fumaça na entrada das equipes no gramado. A situação viralizou nas redes sociais e irritou os torcedores que tentavam acompanhar a partida pela televisão. A partir dos nove minutos, a imagem começou a melhorar. Veja a repercussão abaixo:

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até os 10 minutos de jogo essa fumaça vai fica atrapalhando — Drielle Oliveira (@mopaaz_) August 6, 2026

A porcaria dessa fumaça atrapalhando a visão do jogo — bly manor e Fear S. acabaram com o meu psicológico (@DianePrince41) August 6, 2026

Tô vendo nada desse jogo, só fumaça mds — mari (@gracelikewave) August 6, 2026

e o vasco que ta jogando na faixa de gaza de tanta fumaça pic.twitter.com/NlmrNtw05G — pepeca (@sonecadoncic) August 6, 2026

O jogo realmente iniciou assim kkkkkkk bglho ta so fumaça no Maracanã — solteiropolitano tricolor 🇳🇱 (@Rodrigo_o_oo) August 6, 2026

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