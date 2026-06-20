Balanço Grupo C: Brasil garante liderença, mas tem Marrocos na cola
Seleção aplica 3 a 0 no Haiti e leva vantagem no saldo de gols contra Marrocos; veja como foram os jogos
O Brasil aplicou um tranquilo 3 a 0 no Haiti na noite desta sexta-feira (19) e garantiu a liderança temporária do Grupo C na Copa do Mundo. A Seleção comandada por Carlo Ancelotti leva vantagem sobre Marrocos, que venceu a Escócia por 1 a 0, no saldo de gols.
Na próxima rodada, que acontece na quarta-feira (24), a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia, enquanto Marrocos enfrenta o Haiti. As partidas estão marcadas para às 19h e acontecem ao mesmo tempo.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Marrocos 1 a 0 na Escócia
Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0 em Boston após um gol relâmpago com um minuto de jogo, o mais rápido da Copa do Mundo até aqui. Saibar, o mesmo que balançou as redes contra o Brasil, marcou mais uma vez para os marroquinos, que até sofreram uma pressão na reta final, mas mantiveram a vantagem no placar.
A vitória também marca mais um passo histórico que Marrocos dá na Copa do Mundo. Após a campanha de semifinal em 2022 e o bom início em 2026, a seleção marroquina chegou ao seu sexto triunfo em Mundiais e igualou Nigéria e Gana como as equipes do continente africano que mais venceram na história do torneio.
Brasil 3 a 0 no Haiti
A Seleção Brasileira resolveu a partida logo nos primeiros 45 minutos e fez o 3 a 0 sem dificuldades. Matheus Cunha marcou o primeiro, em lance que contou com a ajuda do rebote do goleiro, e o segundo, após boa jogada de Vini Jr. O camisa 7 fechou o placar com um toque rasteiro após belo lançamento de Paquetá do campo de defesa.
No segundo tempo, Endrick marcou um gol impedido e Martinelli acertou o travessão, e o Brasil não conseguiu ampliar a vantagem no placar. O Haiti ainda assustou em uma cabeçada no escanteio, mas Alisson foi bem no lance e fez bela defesa no reflexo.
Próximos jogos do Grupo C
- Brasil x Escócia (24/06) - 19h
- Marrocos x Haiti (24/06) - 19h
Tabela do Grupo C
|#
|Seleção
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|SG
1
Brasil
4
2
1
1
0
+3
2
Marrocos
4
2
1
1
0
+1
3
Escócia
3
2
1
0
1
0
4
Haiti
0
2
0
0
2
-4
💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre