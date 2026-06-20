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Balanço Grupo C: Brasil garante liderença, mas tem Marrocos na cola

Seleção aplica 3 a 0 no Haiti e leva vantagem no saldo de gols contra Marrocos; veja como foram os jogos

PorLance!São Paulo (SP)
20/06/2026 00:37
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O Brasil aplicou um tranquilo 3 a 0 no Haiti na noite desta sexta-feira (19) e garantiu a liderança temporária do Grupo C na Copa do Mundo. A Seleção comandada por Carlo Ancelotti leva vantagem sobre Marrocos, que venceu a Escócia por 1 a 0, no saldo de gols.

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    • Na próxima rodada, que acontece na quarta-feira (24), a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia, enquanto Marrocos enfrenta o Haiti. As partidas estão marcadas para às 19h e acontecem ao mesmo tempo.

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    Marrocos 1 a 0 na Escócia

    Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0 em Boston após um gol relâmpago com um minuto de jogo, o mais rápido da Copa do Mundo até aqui. Saibar, o mesmo que balançou as redes contra o Brasil, marcou mais uma vez para os marroquinos, que até sofreram uma pressão na reta final, mas mantiveram a vantagem no placar.

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    A vitória também marca mais um passo histórico que Marrocos dá na Copa do Mundo. Após a campanha de semifinal em 2022 e o bom início em 2026, a seleção marroquina chegou ao seu sexto triunfo em Mundiais e igualou Nigéria e Gana como as equipes do continente africano que mais venceram na história do torneio.

    Brasil 3 a 0 no Haiti

    A Seleção Brasileira resolveu a partida logo nos primeiros 45 minutos e fez o 3 a 0 sem dificuldades. Matheus Cunha marcou o primeiro, em lance que contou com a ajuda do rebote do goleiro, e o segundo, após boa jogada de Vini Jr. O camisa 7 fechou o placar com um toque rasteiro após belo lançamento de Paquetá do campo de defesa.

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    No segundo tempo, Endrick marcou um gol impedido e Martinelli acertou o travessão, e o Brasil não conseguiu ampliar a vantagem no placar. O Haiti ainda assustou em uma cabeçada no escanteio, mas Alisson foi bem no lance e fez bela defesa no reflexo.

    Próximos jogos do Grupo C

    • Brasil x Escócia (24/06) - 19h
    • Marrocos x Haiti (24/06) - 19h

    Tabela do Grupo C

    #SeleçãoPontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    Brasil

    4

    2

    1

    1

    0

    +3

    2

    Marrocos

    4

    2

    1

    1

    0

    +1

    3

    Escócia

    3

    2

    1

    0

    1

    0

    4

    Haiti

    0

    2

    0

    0

    2

    -4

    Balanço Grupo C: Brasil garante liderença, mas tem Marrocos na cola
    Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0 pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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    Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
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    Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
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