Veja gols em Fluminense x Vasco: Brenner marca duas vezes no clássico Clássico acontece pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Vasco saiu na frente do placar contra o Fluminense, nesta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Brenner foi responsável por balançar as redes para a equipe Cruz-maltina.

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O gol aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Benner recebeu um passe pelo meio da defesa tricolor de Thiago Mendes. Sem pensar muito e com faro de goleador, o camisa 20 dominou, girou e acertou um chute de fora da área para marcar. Veja abaixo:

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QUE GOLAÇO DO BRENNER!



Vasco 1 x 0 Fluminense! pic.twitter.com/GiABFQPbcP — Central do Braga (@CentralDoBrega) August 6, 2026

No segundo tempo, o Vasco ampliou a vantagem. Brenner novamente balançou as redes no Maracanã. Desta vez, em um contra-ataque fulminante, o camisa 20 recebeu um passe na medida de Andrés Gómez para marcar.

GOL DO VASCO duas vezes Brenner. pic.twitter.com/nzvHznkcoU — Fora das 4 Linhas (@Foradas_4linhas) August 6, 2026

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