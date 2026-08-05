Veja gols em Fluminense x Vasco: Brenner marca duas vezes no clássico
Clássico acontece pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O Vasco saiu na frente do placar contra o Fluminense, nesta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Brenner foi responsável por balançar as redes para a equipe Cruz-maltina.
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O gol aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Benner recebeu um passe pelo meio da defesa tricolor de Thiago Mendes. Sem pensar muito e com faro de goleador, o camisa 20 dominou, girou e acertou um chute de fora da área para marcar. Veja abaixo:
➡️ Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Vasco
QUE GOLAÇO DO BRENNER!— Central do Braga (@CentralDoBrega) August 6, 2026
Vasco 1 x 0 Fluminense! pic.twitter.com/GiABFQPbcP
No segundo tempo, o Vasco ampliou a vantagem. Brenner novamente balançou as redes no Maracanã. Desta vez, em um contra-ataque fulminante, o camisa 20 recebeu um passe na medida de Andrés Gómez para marcar.
GOL DO VASCO duas vezes Brenner. pic.twitter.com/nzvHznkcoU— Fora das 4 Linhas (@Foradas_4linhas) August 6, 2026
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