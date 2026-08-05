Decisão da arbitragem em Fortaleza x Palmeiras choca: 'Claríssimo'
Duelo desta quarta-feira (5) vale vaga nas quartas de final
A arbitragem de Rafael Klein virou alvo de críticas nas redes sociais durante Fortaleza x Palmeiras, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Torcedores palmeirenses ficaram irritados com a decisão do árbitro no lance que originou o segundo gol do Leão do Pici.
Até o momento, o Fortaleza vence por 2 a 1, com gols de Breno Miritello e Murilo (contra), enquanto Flaco López marcou para o Palmeiras. O lance mais contestado aconteceu justamente na jogada do segundo gol da equipe cearense.
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Antes da bola chegar à área e terminar em gol contra de Murilo, o Palmeiras reclamou de uma possível falta de Pierre em Flaco López no início da construção da jogada. Para os jogadores e torcedores alviverdes, houve contato suficiente para a marcação da infração. Veja o lance e os comentários abaixo:
Veja o lance e os comentários
Escalação do Palmeiras para pegar o Fortaleza
O Palmeiras definiu a escalação para o confronto com o Fortaleza, nesta quarta-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Abel Ferreira optou por preservar parte dos titulares, enquanto outros jogadores sequer viajaram para Cuiabá e permaneceram em São Paulo para aprimorar a condição física.
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Flaco López e Vitor Roque formam a dupla de ataque titular em Fortaleza x Palmeiras pela primeira vez desde o retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Benedetti e Murilo, únicos zagueiros disponíveis entre os relacionados, compõem a defesa. Arthur ganha a vaga de Piquerez na lateral esquerda, enquanto Giay ocupa o lado direito.
O meio de campo será formado por Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Riquelme e Felipe Anderson. Andreas Pereira, segundo jogador de linha com mais partidas na temporada, começa no banco de reservas, assim como Jhon Arias e Mauricio.
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Com a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, no Nubank Parque, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença do Fortaleza na Arena Pantanal para garantir a classificação às quartas de final da competição.
Escalação do Verdão
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Riquelme; Flaco López e Vitor Roque. Essa é a escalação do Palmeiras para pegar o Fortaleza.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Kaique, Andreas Pereira, Jhon Arias, Mauricio, Ramón Sosa, Piquerez, Miguel Bilong, Emiliano Martínez, Allan, Larson e Luis Pacheco
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