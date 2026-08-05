Decisão de Wilton em Fluminense x Vasco revolta: 'Sem critério' Cruz-maltino eliminou o Tricolor nas oitavas da Copa do Brasil

O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi alvo de críticas durante o confronto entre Fluminense e Vasco, nesta quarta-feira (5), no Maracanã. O Vasco venceu por 3 a 1 o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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O principal questionamento sobre a arbitragem aconteceu na jogada do primeiro gol do Vasco na partida. Diversos torcedores reclamaram de uma falta de Cuiabano em Guga no início do lance. O atleta cruz-maltino puxa o adversário.

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Na sequência da jogada, a bola chegou no atacante Brenner, que com espaço finalizou de fora da área para marcar. Veja a repercussão do lance abaixo:

Falta clara do cuiabano no Guga ! https://t.co/R28mxen7vY — Daniel……………… (@dannbrum) August 6, 2026

Foi falta do Cuiabano no Guga no início da jogada. Tem que anular. Dito isso, o Fluminense é uma merda #FLUxVAS — Cronista Tricolor (@cronistaflu) August 6, 2026

- cuiabano puxou o guga no começo da jogada na cara do wilton pereira sampaio e ele não deu a falta

- ignacio correu pra trás ao invés de dar i bote no brenner

- bola em cima do fábio e ele aceitou, virou rotina estar mal posicionado — Jerê (@JeremiasPinhei1) August 6, 2026

Sem critério nenhum do Wilton Pereira, o lateral do Fluminense deu carrinho pesado em Cuiabano e não foi advertido com cartão. #FLUxVAS #CopaDoMundo — Guga Pernambucano 🏴‍☠️ (@MonteiroGugaa) August 6, 2026

A falta no Cuiabano ele nao da, mas essa ele da kkkkkkk



Ai ai Wilton — Dudu (@eduardollucaas) August 6, 2026

Como foi Fluminense x Vasco?

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

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O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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