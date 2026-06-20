Alisson exalta maturidade da Seleção Brasileira e destaca solidez defensiva contra o Haiti Goleiro da Seleção Brasileira elogiou a postura da equipe e a consistência defensiva na vitória desta sexta-feira (19)

O Brasil fez sua parte e venceu o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada da fase de grupos. Com o resultado positivo, chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo C, encaminhando a classificação aos playoffs da Copa do Mundo. Para o goleiro Alisson, titular de Carlo Ancelotti, não ter a defesa vazada na partida foi importante para a equipe.

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— É importante para dar confiança. Acho que ter um sistema defensivo sólido é muito importante para uma equipe que quer ser campeã, então um excelente resultado, uma ótima atuação, uma partida com maturidade da nossa equipe, que hoje esteve muito bem organizada. Defensivamente fomos muito sólidos e, lá na frente, quando tivemos a chance, marcamos. Então foi uma grande vitória — elogiou Alisson.

O goleiro sabe que, no segundo tempo, o Brasil foi pressionado pelo Haiti e precisou de um gás extra defensivamente. Questionado, Alisson falou sobre o assunto.

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— Eu acho que a solidez não vai ser sólida só quando não cede nenhuma chance. Vai ser sólida quando o atacante não for finalizar sozinho, quando ele estiver sob pressão, quando for ter uma chance de uma bola parada no escanteio, que está todo mundo bem organizado e é mérito do adversário. Então isso faz a diferença — analisou.

— Por isso a solidez também, vários lances que a nossa linha defensiva interceptou. O Casemiro muito bem ali na frente da zaga, porque foi o que o jogo pediu. A gente jogou o que o jogo pediu, com a bola e sem a bola — continuou Alisson.

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Em relação à classificação para a próxima fase e à importância do saldo de gols na Copa do Mundo, o goleiro afirmou que o time vai lutar para se classificar em primeiro - ainda vai enfrentar a Escócia na terceira rodada -, mas, caso não aconteça, em segundo também será válido.

— Queremos classificar em primeiro, obviamente, mas classificar é o mais importante. Vamos enfrentar uma equipe que é sólida defensivamente, vai nos dar muito trabalho, tem qualidade na frente, é uma equipe organizada, que conquistou a sua vaga, faz muitos anos que não joga uma Copa do Mundo e com certeza vai jogar a sua vida para tentar classificação. Mas classificar em primeiro lugar é o melhor cenário — disse Alisson.

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Alisson elogia Vini Jr

— Quatro anos de maturidade (em relação à última Copa). Eu acho que é um processo e a gente não gosta de respeitar processos, a gente não gosta de ter paciência, mas tem que ter paciência com esse tipo de jogador e ele está fazendo a diferença para a nossa equipe na Copa do Mundo e vai continuar fazendo — elogiou.

— Acho que também ele entende muito bem o papel que ele tem dentro do time, e não só individual, mas coletivo. A gente tem batido nessa tecla de que um jogador sozinho não vence uma competição, então é uma equipe, então precisamos dele bem lá na frente e nos ajudando do jeito que ele puder também defensivamente — finalizou.

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