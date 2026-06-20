logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Alisson exalta maturidade da Seleção Brasileira e destaca solidez defensiva contra o Haiti

Goleiro da Seleção Brasileira elogiou a postura da equipe e a consistência defensiva na vitória desta sexta-feira (19)

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
20/06/2026 00:31
Favorite o Lance! no Google
Alisson em ação em Brasil x Haiti (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Alisson em ação em Brasil x Haiti (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O Brasil fez sua parte e venceu o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada da fase de grupos. Com o resultado positivo, chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo C, encaminhando a classificação aos playoffs da Copa do Mundo. Para o goleiro Alisson, titular de Carlo Ancelotti, não ter a defesa vazada na partida foi importante para a equipe.

continua após a publicidade
  • Marquinhos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026

    Marquinhos revela estratégia da Seleção Brasileira para enfrentar o Haiti

    Seleção Brasileira
    Há 4 horas
  • Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)

    Escalação do Brasil para enfrentar o Haiti repercute: ‘Não aprende’

    Fora de Campo
    Há 4 horas

    • ➡️ Brasil joga para o gasto, bate o Haiti e encaminha vaga na Copa do Mundo

    — É importante para dar confiança. Acho que ter um sistema defensivo sólido é muito importante para uma equipe que quer ser campeã, então um excelente resultado, uma ótima atuação, uma partida com maturidade da nossa equipe, que hoje esteve muito bem organizada. Defensivamente fomos muito sólidos e, lá na frente, quando tivemos a chance, marcamos. Então foi uma grande vitória — elogiou Alisson.

    O goleiro sabe que, no segundo tempo, o Brasil foi pressionado pelo Haiti e precisou de um gás extra defensivamente. Questionado, Alisson falou sobre o assunto.

    continua após a publicidade

    — Eu acho que a solidez não vai ser sólida só quando não cede nenhuma chance. Vai ser sólida quando o atacante não for finalizar sozinho, quando ele estiver sob pressão, quando for ter uma chance de uma bola parada no escanteio, que está todo mundo bem organizado e é mérito do adversário. Então isso faz a diferença — analisou.

    — Por isso a solidez também, vários lances que a nossa linha defensiva interceptou. O Casemiro muito bem ali na frente da zaga, porque foi o que o jogo pediu. A gente jogou o que o jogo pediu, com a bola e sem a bola — continuou Alisson.

    continua após a publicidade

    Em relação à classificação para a próxima fase e à importância do saldo de gols na Copa do Mundo, o goleiro afirmou que o time vai lutar para se classificar em primeiro - ainda vai enfrentar a Escócia na terceira rodada -, mas, caso não aconteça, em segundo também será válido.

    — Queremos classificar em primeiro, obviamente, mas classificar é o mais importante. Vamos enfrentar uma equipe que é sólida defensivamente, vai nos dar muito trabalho, tem qualidade na frente, é uma equipe organizada, que conquistou a sua vaga, faz muitos anos que não joga uma Copa do Mundo e com certeza vai jogar a sua vida para tentar classificação. Mas classificar em primeiro lugar é o melhor cenário — disse Alisson.

    ➡️ Marquinhos revela estratégia da Seleção Brasileira para enfrentar o Haiti

    Alisson elogia Vini Jr

    — Quatro anos de maturidade (em relação à última Copa). Eu acho que é um processo e a gente não gosta de respeitar processos, a gente não gosta de ter paciência, mas tem que ter paciência com esse tipo de jogador e ele está fazendo a diferença para a nossa equipe na Copa do Mundo e vai continuar fazendo — elogiou.

    — Acho que também ele entende muito bem o papel que ele tem dentro do time, e não só individual, mas coletivo. A gente tem batido nessa tecla de que um jogador sozinho não vence uma competição, então é uma equipe, então precisamos dele bem lá na frente e nos ajudando do jeito que ele puder também defensivamente — finalizou.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Copa do MundoCampanha com Endrick gera notificação da CBF à 99Há 8 minutos
    Neymar faz reclamações com a arbitragem de Brasil x Marrocos
    Seleção BrasileiraAncelotti garante que Neymar estará disponível para jogo com a EscóciaHá 14 minutos
    Copa do MundoVini Jr revela temor por lesão de Raphinha: 'A mesma da última vez'Há 17 minutos
    Vini Jr. marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Fora de CampoJornalista critica Brasil após vitória sobre o Haiti: 'Falhou'Há 28 minutos
    Casimiro falou após o jogo contra o Haiti na Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraCasemiro avalia desempenho do Brasil contra Haiti e fala sobre ansiedade do timeHá 33 minutos
    Ancelotti concede entrevista à CazéTV
    Seleção BrasileiraVitória do Brasil muda humor de Ancelotti, que elogia desempenho contra o HaitiHá 35 minutos

    Mais LANCE!

    Paquetá aponta chave do Brasil para primeira vitória na Copa do Mundo: 'Foco na qualidade'
    Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?
    Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Brasil e Marrocos: entenda os critérios de desempate da Copa do Mundo
    Endrick em Brasil x Haiti (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Endrick vira assunto após Brasil x Haiti: 'Ficou claro'
    Galvão Bueno no programa "Galvão e Amigos
    Galvão Bueno se irrita na reta final de Brasil x Haiti: 'Não era'
    Vini Jr supera Ronaldinho Gaúcho com gol e assistência na vitória do Brasil sobre o Haiti
    Denilson criticou jogador do Brasil contra o Haiti (Foto: Reprodução)
    Denílson critica jogador do Brasil contra o Haiti: 'Esperava mais'
    Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
    O que o Brasil precisa para garantir a liderança do Grupo C da Copa do Mundo
    Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
    Dê suas notas: Brasil derrota o Haiti, com gols de Matheus Cunha (2) e Vini Jr.
    Análise: Cunha transforma confiança de Ancelotti em gols na Copa
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Veja data e horário
    Matheus Cunha comemora gol durante Brasil x Haiti pela Copa do Mundo
    Brasil joga para o gasto, bate o Haiti e encaminha vaga na Copa do Mundo
    Matheus Cunha foi autor de 2 gols de 3 da Seleção Brasileira sobre o Haiti. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Qual time do coração de Matheus Cunha, destaque de Brasil x Haiti?