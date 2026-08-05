Torcedores enxergam falha de Fábio em gol do Vasco: 'Feia' Clássico acontece pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Vasco saiu na frente do placar contra o Fluminense, nesta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No lance do gol cruz-maltino, alguns torcedores apontaram para uma falha do goleiro Fábio no lance.

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O gol aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Benner recebeu um passe pelo meio da defesa tricolor de Thiago Mendes. Sem pensar muito e com faro de goleador, o camisa 20 dominou, girou e acertou um chute de fora da área para marcar.

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A finalização do atacante encobriu o arqueiro tricolor. Determinado cenário fez alguns torcedores reclamarem da ação de Fábio no lance. Veja a repercussão abaixo:

goleiro fábio bracinho de jacaré no gol do brenner pic.twitter.com/N6iSgKrncn — pereira (@crflpereira) August 6, 2026

Fábio dentro do gol conseguiu tomar um gol de cobertura 👍 — FluResenha (@resenhaflutt) August 6, 2026

desvio matou nosso goleiro Fábio — desimpedidos (@desimpedidos) August 6, 2026

Falha feia do Fabio que isso — Raul Moura (@mouraul) August 6, 2026

Se o Fábio fosse 2 anos mais novo pegava (e não to zoando) — Caio Warriors (@caio_warriors) August 6, 2026

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