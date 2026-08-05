Torcedores enxergam falha de Fábio em gol do Vasco: 'Feia'
Clássico acontece pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O Vasco saiu na frente do placar contra o Fluminense, nesta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No lance do gol cruz-maltino, alguns torcedores apontaram para uma falha do goleiro Fábio no lance.
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O gol aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Benner recebeu um passe pelo meio da defesa tricolor de Thiago Mendes. Sem pensar muito e com faro de goleador, o camisa 20 dominou, girou e acertou um chute de fora da área para marcar.
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A finalização do atacante encobriu o arqueiro tricolor. Determinado cenário fez alguns torcedores reclamarem da ação de Fábio no lance. Veja a repercussão abaixo:
goleiro fábio bracinho de jacaré no gol do brenner pic.twitter.com/N6iSgKrncn— pereira (@crflpereira) August 6, 2026
Fábio dentro do gol conseguiu tomar um gol de cobertura 👍— FluResenha (@resenhaflutt) August 6, 2026
desvio matou nosso goleiro Fábio— desimpedidos (@desimpedidos) August 6, 2026
Falha feia do Fabio que isso— Raul Moura (@mouraul) August 6, 2026
Se o Fábio fosse 2 anos mais novo pegava (e não to zoando)— Caio Warriors (@caio_warriors) August 6, 2026
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