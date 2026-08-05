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Torcedores enxergam falha de Fábio em gol do Vasco: 'Feia'

Clássico acontece pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 22:42
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Fábio em ação durante Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Fábio em ação durante Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

O Vasco saiu na frente do placar contra o Fluminense, nesta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No lance do gol cruz-maltino, alguns torcedores apontaram para uma falha do goleiro Fábio no lance.

➡️ Situação inusitada em Fluminense x Vasco irrita torcedores: 'Vendo nada'

O gol aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Benner recebeu um passe pelo meio da defesa tricolor de Thiago Mendes. Sem pensar muito e com faro de goleador, o camisa 20 dominou, girou e acertou um chute de fora da área para marcar.

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➡️ Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Vasco

A finalização do atacante encobriu o arqueiro tricolor. Determinado cenário fez alguns torcedores reclamarem da ação de Fábio no lance. Veja a repercussão abaixo:

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