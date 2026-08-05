Golaço de Brenner em Fluminense x Vasco assusta torcedores: 'Lei do ex' Clássico acontece pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O atacante Brenner foi o responsável por tirar o zero do placar no clássico entre Fluminense e Vasco, desta quarta-feira (5), no Maracanã. As equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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O gol aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Benner recebeu um passe pelo meio da defesa tricolor de Thiago Mendes. Sem pensar muito e com faro de goleador, o camisa 20 dominou, girou e acertou um chute de fora da área para marcar.

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Nas redes sociais, a finalização do atacante assustou alguns torcedores. O último gol do jogador pelo Vasco tinha sido no dia 14 de abril, na partida entre Vasco e Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. Veja a repercussão abaixo:

GOLAÇO DO BRENNER! 🤯🤯🤯🤯



É o primeiro gol dele pelo Vasco desde 15 de ABRIL (!).



FLUMINENSE 0x1 VASCO pic.twitter.com/6Y8VHiKecd — DataFut (@DataFutebol) August 6, 2026

Golaço do Brenner: lei do ex pro Vasco contra o Fluminense



pic.twitter.com/1LQlldGG38 — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) August 6, 2026

Isso foi falha do Fábio ou golaço do Brenner??? pic.twitter.com/aGI1NRlgYN — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) August 6, 2026

A redenção do Brenner



Que GOLAÇO! pic.twitter.com/14ybjjwrcR — PES MIL GRAU (@Pesgrau) August 6, 2026

QUE GOLAÇO ABSURDO DO BRENNER



EU TO MALUCO pic.twitter.com/eNagenfgeB — SAVASCO (@savasco_of) August 6, 2026

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