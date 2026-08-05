Golaço de Brenner em Fluminense x Vasco assusta torcedores: 'Lei do ex'
Clássico acontece pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O atacante Brenner foi o responsável por tirar o zero do placar no clássico entre Fluminense e Vasco, desta quarta-feira (5), no Maracanã. As equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
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O gol aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Benner recebeu um passe pelo meio da defesa tricolor de Thiago Mendes. Sem pensar muito e com faro de goleador, o camisa 20 dominou, girou e acertou um chute de fora da área para marcar.
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Nas redes sociais, a finalização do atacante assustou alguns torcedores. O último gol do jogador pelo Vasco tinha sido no dia 14 de abril, na partida entre Vasco e Audax Italiano pela Copa Sul-Americana. Veja a repercussão abaixo:
GOLAÇO DO BRENNER! 🤯🤯🤯🤯— DataFut (@DataFutebol) August 6, 2026
É o primeiro gol dele pelo Vasco desde 15 de ABRIL (!).
FLUMINENSE 0x1 VASCO pic.twitter.com/6Y8VHiKecd
Golaço do Brenner: lei do ex pro Vasco contra o Fluminense— Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) August 6, 2026
pic.twitter.com/1LQlldGG38
Isso foi falha do Fábio ou golaço do Brenner??? pic.twitter.com/aGI1NRlgYN— Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) August 6, 2026
A redenção do Brenner— PES MIL GRAU (@Pesgrau) August 6, 2026
Que GOLAÇO! pic.twitter.com/14ybjjwrcR
QUE GOLAÇO ABSURDO DO BRENNER— SAVASCO (@savasco_of) August 6, 2026
EU TO MALUCO pic.twitter.com/eNagenfgeB
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