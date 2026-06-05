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Mano Menezes vira assunto em virada do Peru em amistoso: 'Viva'

Brasileiro completou terceiro jogo no comando da seleção peruana

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
23:06
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Mano Menezes é o atual treinador da seleção do Peru (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraMano Menezes é o atual treinador da seleção do Peru (Foto: Reprodução/Instagram)
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O Peru venceu o Haiti por 2 a 1, nesta sexta-feira (5), no Nu Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, às vésperas da Copa do Mundo. Diante do cenário, o treinador Mano Menezes, da equipe peruana, ganhou destaque nas redes sociais.

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O confronto começou difícil para a equipe do técnico brasileiro. O Haiti abriu o placar no primeiro e passou boa parte da segunda etapa na liderança. Contudo, a partir dos 81 minutos, começou a virada peruana.

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O primeiro a marcar foi o zagueiro Garcés, após uma cobrança de escanteio. Novamente em uma bola parada, aos 84, Vélez aproveitou um desvio da defesa do Haiti para finalizar de primeira e marcar para dar a vitória ao Peru.

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Nas redes sociais, torcedores destacaram a virada da equipe de Mano Menezes. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Está claro que hoje na seleção peruana André Carrillo e Vidales não te dão nada. Sem jogadores de nível é difícil pelear. Não importa quem seja o treinador. Veremos o que pensa Mano Menezes".

Mano Menezes no Peru

O técnico brasileiro assumiu o comando da equipe peruana em janeiro de 2026. A missão principal dele no cargo é preparar a equipe para a Copa do Mundo de 2030. Vale destacar, que o país não se classificou para o Mundial que acontece neste ano.

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Até o momento, Mano Menezes esteve à frente da seleção do Peru em duas oportunidades, além da vitória sobre o Haiti, desta sexta-feira (5). A estreia foi com derrota, diante da equipe de Senegal, e o segundo jogo foi um empate com Honduras. As duas partidas aconteceram na Data Fifa de março de 2026.

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