Mano Menezes vira assunto em virada do Peru em amistoso: 'Viva'

O Peru venceu o Haiti por 2 a 1, nesta sexta-feira (5), no Nu Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, às vésperas da Copa do Mundo. Diante do cenário, o treinador Mano Menezes, da equipe peruana, ganhou destaque nas redes sociais.

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O confronto começou difícil para a equipe do técnico brasileiro. O Haiti abriu o placar no primeiro e passou boa parte da segunda etapa na liderança. Contudo, a partir dos 81 minutos, começou a virada peruana.

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O primeiro a marcar foi o zagueiro Garcés, após uma cobrança de escanteio. Novamente em uma bola parada, aos 84, Vélez aproveitou um desvio da defesa do Haiti para finalizar de primeira e marcar para dar a vitória ao Peru.

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Nas redes sociais, torcedores destacaram a virada da equipe de Mano Menezes. Veja a repercussão abaixo:

O Peru de Mano Menezes vira o jogo pra cima do Haiti



Peru que nem pra copa vai

Haiti no Grupo do Brasil



Viva o Peru de Mano Menezes!😂 https://t.co/leFY1YxZzD — Central do Flu🇭🇺 (@FluCentraI) June 6, 2026

A bola parada salvando o Mano Menezes com o Peru. — Alex De Asnes (@AlexdeAsnes) June 6, 2026

Esta claro que hoy en la selección peruana André Carrillo y Vidales no te dan nada. Sin jugadores de nivel es difícil pelear. No importa quién sea el entrenador. Veremos qué piensa Mano Menezes. — Alfredo Canchanya (@alfredcanchanya) June 6, 2026

Tradução: "Está claro que hoje na seleção peruana André Carrillo e Vidales não te dão nada. Sem jogadores de nível é difícil pelear. Não importa quem seja o treinador. Veremos o que pensa Mano Menezes".

O Peru do Mano Menezes tá on fire nesse segundo tempo kkkkkkkkk — may. (@itsmayway) June 6, 2026

Mano Menezes no Peru

O técnico brasileiro assumiu o comando da equipe peruana em janeiro de 2026. A missão principal dele no cargo é preparar a equipe para a Copa do Mundo de 2030. Vale destacar, que o país não se classificou para o Mundial que acontece neste ano.

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Até o momento, Mano Menezes esteve à frente da seleção do Peru em duas oportunidades, além da vitória sobre o Haiti, desta sexta-feira (5). A estreia foi com derrota, diante da equipe de Senegal, e o segundo jogo foi um empate com Honduras. As duas partidas aconteceram na Data Fifa de março de 2026.

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