Canadá x Catar Palpite – Análises e odds (18/06)

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O Canadá recebe o Catar nesta quinta-feira (18), no BC Place, em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções empataram na estreia e somam um ponto cada, em uma chave completamente equilibrada.

Com todas as quatro equipes do grupo empatadas em pontos, o confronto em Vancouver ganha peso decisivo. Quem vencer dá um passo importante rumo às oitavas de final; quem perder ficará pressionado para a última rodada. Confira os palpites do Lance para a partida no Canadá e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Canadá x Catar pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Canadá busca vitória inédita, Catar tenta sobreviver

O Canadá participa de uma Copa do Mundo em casa pela primeira vez e ainda busca sua primeira vitória na história do torneio. Em 1986, perdeu os três jogos e não marcou gols. Em 2022, mostrou evolução, fez seu primeiro gol em Mundiais, com Alphonso Davies, mas também caiu na fase de grupos sem pontuar.

A estreia contra a Bósnia trouxe uma marca simbólica: o primeiro ponto canadense em Copas. O empate por 1 x 1 mostrou capacidade de reação, já que Cyle Larin saiu do banco e marcou. Ainda assim, a equipe voltou a exibir dificuldade para transformar volume territorial em chances claras.

A fase recente reforça essa leitura. Nos amistosos preparatórios, o Canadá venceu Guatemala e Uzbequistão, mas empatou com Islândia, Tunísia e Irlanda. A equipe de Marsch tem consistência defensiva, pressiona bem e compete em alta intensidade, mas ainda precisa ser mais eficiente no último terço.

Jonathan David é a principal referência ofensiva. Artilheiro histórico da seleção, o atacante da Juventus segue como o finalizador mais confiável do elenco, mesmo após uma temporada de adaptação na Itália. Ao lado dele, Larin ganhou força para começar como titular depois do gol contra a Bósnia.

O Catar chega ao Mundial com uma narrativa de redenção. Em 2022, como país-sede, perdeu os três jogos e se tornou o primeiro anfitrião a sair de uma Copa sem pontuar. Desta vez, conquistou a vaga em campo pelas Eliminatórias Asiáticas e já somou seu primeiro ponto em Mundiais no empate com a Suíça.

O problema está na produção ofensiva. Antes da Copa, o Catar marcou apenas um gol em cinco jogos e acumulou três derrotas e dois empates. Contra a Suíça, o gol saiu em um lance de bola parada nos acréscimos, não em uma jogada construída, o que reforça a dependência de episódios pontuais.

Julen Lopetegui priorizou a organização defensiva desde que assumiu a seleção. A estrutura compacta funcionou para limitar a Suíça durante boa parte da estreia, mas o Canadá oferece mais velocidade pelos lados e joga em casa. Para pontuar novamente, o Catar precisará resistir sem se limitar a defender.

Uma visão do Canadá

Canadá e Catar têm a oportunidade de escrever mais um capítulo histórico quando se enfrentarem nesta quinta-feira, no BC Place, em Vancouver. A situação do Grupo B não poderia estar mais equilibrada após a primeira rodada, com as quatro seleções somando um ponto cada.



Canadenses e cataris conquistaram seus primeiros pontos em Copas do Mundo ao empatarem por 1 a 1 em suas estreias, ambos reagindo após saírem atrás do placar no primeiro tempo. Uma vitória neste confronto representaria mais um feito inédito para qualquer um dos lados e aumentaria significativamente as chances de classificação para as oitavas de final pela primeira vez.



As duas equipes esperam apresentar um desempenho mais consistente do que o visto na rodada inaugural. Tanto Canadá quanto Catar demonstraram nervosismo em vários momentos da estreia, com dificuldades para encontrar ritmo de jogo e precisão nas trocas de passes.



O Canadá ainda não perdeu em 2026, enquanto o Catar segue sem vencer nesta temporada. Os canadenses, porém, foram derrotados em duas das últimas três partidas contra seleções asiáticas, embora tenham vencido o Uzbequistão por 2 a 0 no início de junho. Já o Catar não derrota uma equipe da CONCACAF desde a vitória por 1 a 0 sobre o México, na Copa Ouro de 2023.



Do lado canadense, as principais dúvidas envolvem a condição física de alguns jogadores e a definição do setor ofensivo. Ainda assim, a expectativa é de uma equipe mais solta e confiante em comparação ao que apresentou na estreia.



Com ou sem seu capitão em campo, acreditamos que o Canadá possui qualidade suficiente para superar o Catar e conquistar uma vitória importante na luta por uma vaga na fase eliminatória. Joel Lefevre, Sports Mole

Confrontos diretos entre Canadá x Catar

Canadá e Catar se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo aconteceu em 23 de setembro de 2022, em amistoso disputado no Catar, e terminou com vitória canadense por 2 x 0.

A amostra é pequena demais para sustentar grandes projeções. O jogo desta quinta-feira será apenas o segundo encontro entre as seleções e o primeiro em competição oficial.

Ainda assim, o Canadá entra com a vantagem de jogar em casa e carregar o único precedente positivo. O Catar, por outro lado, tenta transformar o empate com a Suíça em ponto de partida para uma campanha mais competitiva do que a de 2022.

Notícias de Canadá x Catar

Canadá: desfalques e dúvidas

Alphonso Davies é a principal interrogação do Canadá. O lateral-esquerdo do Bayern de Munique sofreu lesão muscular na coxa durante a semifinal da Champions League contra o PSG e não participou da estreia contra a Bósnia.

Marsch demonstrou otimismo sobre a recuperação do capitão, mas sua titularidade ainda parece improvável. A expectativa é que Davies possa estar ao menos no banco de reservas, dependendo da evolução nos últimos treinos.

Sem Davies, Richie Laryea deve seguir na lateral esquerda. O jogador do Toronto FC oferece menos profundidade ofensiva, mas dá consistência defensiva e experiência em um setor que será importante para controlar Akram Afif.

No ataque, Cyle Larin pressiona por uma vaga entre os titulares. O gol contra a Bósnia, marcado pouco depois de sua entrada, aumentou a chance de atuar ao lado de Jonathan David desde o início.

Provável escalação do Canadá (4-4-2): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio e Ali Ahmed; Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Catar: desfalques e dúvidas

O Catar não reportou lesões significativas antes da segunda rodada. Lopetegui deve ter o elenco completo à disposição para enfrentar o Canadá em Vancouver.

A principal questão está na estrutura tática. Contra a Suíça, o treinador utilizou uma linha de três meio-campistas para proteger a defesa e fechar espaços centrais, estratégia que deve ser mantida.

Akram Afif segue como a principal ameaça ofensiva. O ponta do Al-Sadd é o jogador mais criativo do elenco e terá responsabilidade de conduzir contra-ataques e gerar faltas em zonas perigosas.

Almoez Ali começou a estreia no banco e pode ganhar mais minutos. Artilheiro histórico da seleção, ele oferece presença de área, mas Lopetegui pode manter Yusuf Abdurisag e Edmilson Junior como opções de maior mobilidade.

Provável escalação do Catar (4-3-3): Mahmud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Ahmed; Jassem Gaber, Issa Laye e Ahmed Fathy; Akram Afif, Yusuf Abdurisag e Edmilson Junior. Técnico: Julen Lopetegui.

Destaques individuais de Canadá x Catar

Jogador destaque · Canadá Jonathan David 39 Gols pela seleção do Canadá em 78 jogos, maior artilheiro canadense 8 Gols em todas as competições pela Juventus na temporada 2025/26 78 Convocações pela seleção canadense 103 Gols em 208 jogos pelo Lille antes da transferência para a Juventus Jogador destaque · Catar Akram Afif 40 Gols pela seleção do Catar, terceiro maior artilheiro da história da seleção 15 Gols na Qatar Stars League 2025/26 em 22 jogos 12 Assistências na Qatar Stars League 2025/26 8,3 Nota média no FotMob na liga catari 2025/26

Os técnicos - Marsch busca primeira vitória, Lopetegui quer redenção

Jesse Marsch

Jesse Marsch, de 52 anos, assumiu o Canadá em maio de 2024, depois de passagens por Red Bull Salzburg, RB Leipzig e Leeds United. A federação canadense apostou no técnico americano para liderar o projeto em uma Copa disputada em casa.

Seu modelo prioriza pressão alta, transições rápidas e intensidade pelos lados. O empate com a Bósnia mostrou uma equipe competitiva, mas também expôs dificuldade para furar blocos baixos até a entrada de Larin mudar a dinâmica ofensiva.

Julen Lopetegui

Julen Lopetegui vive um momento simbólico no comando do Catar. Demitido da Espanha dois dias antes da estreia na Copa de 2018, o técnico espanhol finalmente dirige uma seleção em um Mundial.

Contratado em maio de 2025, Lopetegui concentrou seu trabalho na organização defensiva. O empate contra a Suíça reforçou a disciplina do bloco, mas o desafio contra o Canadá será resistir à intensidade adversária sem abrir mão de alguma presença ofensiva.

Análise tática de Canadá x Catar

O Canadá deve atuar no 4-4-2, com Jonathan David e Cyle Larin como dupla ofensiva. Buchanan pela direita e Ali Ahmed pela esquerda darão amplitude, enquanto Koné e Eustáquio formarão a base do meio-campo. Sem Davies em plena condição, o lado esquerdo perde profundidade.

A equipe de Marsch tende a pressionar alto e tentar recuperar a bola no campo ofensivo. O objetivo será acelerar ataques antes que o Catar organize seu bloco baixo. David pode se beneficiar dos espaços entre zagueiros e volantes, especialmente se Larin fixar a defesa.

O Catar deve responder em 4-3-3, mas com postura bastante cautelosa. Gaber, Laye e Fathy terão a missão de fechar o corredor central e forçar o Canadá a atacar pelas laterais. A compactação será fundamental para evitar que David receba livre na entrada da área.

O ponto de maior risco para o Catar está nas transições defensivas. Pedro Miguel e Boualem Khoukhi não têm a mesma velocidade dos atacantes canadenses, e Buchanan pode explorar esse desequilíbrio pelo lado direito. Para ameaçar, o Catar dependerá de Akram Afif em conduções rápidas e bolas paradas.

Prognóstico de placar exato para Canadá x Catar

🎯 Palpite do Lance! Canadá 2 x 0 Catar – Odd 5,33 na Br4Bet O Canadá tem mais qualidade técnica e joga pressionado pela vitória, enquanto o Catar ainda apresenta dificuldades ofensivas. Por isso, a tendência é de domínio canadense e um placar controlado. O Canadá sofreu apenas quatro gols nos últimos seis jogos e não perdeu nenhuma partida nesse período (duas vitórias e quatro empates)

e não perdeu nenhuma partida nesse período (duas vitórias e quatro empates) Jonathan David tem 39 gols em 78 jogos pela seleção canadense e é o maior artilheiro do país

pela seleção canadense e é o maior artilheiro do país O Catar marcou apenas um gol nos cinco jogos antes da Copa

nos cinco jogos antes da Copa No único confronto entre as seleções (setembro de 2022), o Canadá venceu por 2 x 0 em amistoso disputado no Catar

em amistoso disputado no Catar O Catar perdeu os três jogos na Copa de 2022 como país-sede e busca apagar esse retrospecto em Mundiais

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