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IA crava eliminação de gigante da Série A na Copa do Brasil

Ferramenta previu os classificados de todos os jogos da quinta fase

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 23/03/2026
16:39
Atualizado há 2 minutos
Taça da Copa do Brasil
imagem cameraTaça da Copa do Brasil (Foto: Luiza Sá/Lance!)
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O sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil aconteceu nesta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Lance! pediu que o Chat GPT, ferramenta de inteligência artificial, desse seus palpites e indicasse quem passaria de fase no torneio. Confira a análise da plataforma.

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➡️CBF altera regras e abre novas frentes de classificação para a Copa do Brasil 2027

De acordo com o Chat GPT, o Botafogo será eliminado pela Chapecoense na 5ª fase da Copa do Brasil.

    1.
  1. Atlético MG x Ceará → Atlético MG
    2. 2.
  2. Cruzeiro x Goiás → Cruzeiro
    3. 3.
  3. Athletico x Atlético Goianiense → Athletico
    4. 4.
  4. Flamengo x Vitória → Flamengo
    5. 5.
  5. Grêmio x Confiança → Grêmio
    6. 6.
  6. Vasco x Paysandu → Vasco
    7. 7.
  7. Fortaleza x CRB → Fortaleza
    8. 8.
  8. Bahia x Remo → Bahia
    9. 9.
  9. Botafogo x Chapecoense → Chapecoense
    10. 10.
  10. Red Bull x Mirassol → Mirassol
    11. 11.
  11. Corinthians x Barra → Corinthians
    12. 12.
  12. Fluminense x Operário → Fluminense
    13. 13.
  13. Palmeiras x Jacuipense → Palmeiras
    14. 14.
  14. Internacional x Athletic → Internacional
    15. 15.
  15. Santos x Coritiba → Santos
    16. 16.
  16. São Paulo x Juventude → São Paulo

Vale ressaltar que o Botafogo vive uma de suas maiores crises desde a chegada de Textor, sem contar que a equipe demitiu Martín Anselmi no último domingo (22), pós vitória no Brasileirão.

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Copa do Brasil taça
Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Como funcionam as decisões?

Estes jogos marcarão o início da 5ª fase da competição. São 20 times da Série A (que entram agora), mais 12 times das demais divisões nacionais (se classificaram em mata-mata de jogo único), totalizando 32 equipes.

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A partir de agora, os confrontos serão de ida e volta, começando da 5ª fase até a semifinal. Uma das grandes mudanças do torneio para este ano é que, a partir de 2026, a final será única.

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