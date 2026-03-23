IA crava eliminação de gigante da Série A na Copa do Brasil
Ferramenta previu os classificados de todos os jogos da quinta fase
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O sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil aconteceu nesta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Lance! pediu que o Chat GPT, ferramenta de inteligência artificial, desse seus palpites e indicasse quem passaria de fase no torneio. Confira a análise da plataforma.
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De acordo com o Chat GPT, o Botafogo será eliminado pela Chapecoense na 5ª fase da Copa do Brasil.
- Atlético MG x Ceará → Atlético MG
- Cruzeiro x Goiás → Cruzeiro
- Athletico x Atlético Goianiense → Athletico
- Flamengo x Vitória → Flamengo
- Grêmio x Confiança → Grêmio
- Vasco x Paysandu → Vasco
- Fortaleza x CRB → Fortaleza
- Bahia x Remo → Bahia
- Botafogo x Chapecoense → Chapecoense
- Red Bull x Mirassol → Mirassol
- Corinthians x Barra → Corinthians
- Fluminense x Operário → Fluminense
- Palmeiras x Jacuipense → Palmeiras
- Internacional x Athletic → Internacional
- Santos x Coritiba → Santos
- São Paulo x Juventude → São Paulo
Vale ressaltar que o Botafogo vive uma de suas maiores crises desde a chegada de Textor, sem contar que a equipe demitiu Martín Anselmi no último domingo (22), pós vitória no Brasileirão.
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Como funcionam as decisões?
Estes jogos marcarão o início da 5ª fase da competição. São 20 times da Série A (que entram agora), mais 12 times das demais divisões nacionais (se classificaram em mata-mata de jogo único), totalizando 32 equipes.
A partir de agora, os confrontos serão de ida e volta, começando da 5ª fase até a semifinal. Uma das grandes mudanças do torneio para este ano é que, a partir de 2026, a final será única.
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