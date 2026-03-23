IA crava eliminação de gigante da Série A na Copa do Brasil

O sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil aconteceu nesta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Lance! pediu que o Chat GPT, ferramenta de inteligência artificial, desse seus palpites e indicasse quem passaria de fase no torneio. Confira a análise da plataforma.

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De acordo com o Chat GPT, o Botafogo será eliminado pela Chapecoense na 5ª fase da Copa do Brasil.

1 . Atlético MG x Ceará → Atlético MG 2 . Cruzeiro x Goiás → Cruzeiro 3 . Athletico x Atlético Goianiense → Athletico 4 . Flamengo x Vitória → Flamengo 5 . Grêmio x Confiança → Grêmio 6 . Vasco x Paysandu → Vasco 7 . Fortaleza x CRB → Fortaleza 8 . Bahia x Remo → Bahia 9 . Botafogo x Chapecoense → Chapecoense 10 . Red Bull x Mirassol → Mirassol 11 . Corinthians x Barra → Corinthians 12 . Fluminense x Operário → Fluminense 13 . Palmeiras x Jacuipense → Palmeiras 14 . Internacional x Athletic → Internacional 15 . Santos x Coritiba → Santos 16 . São Paulo x Juventude → São Paulo

Vale ressaltar que o Botafogo vive uma de suas maiores crises desde a chegada de Textor, sem contar que a equipe demitiu Martín Anselmi no último domingo (22), pós vitória no Brasileirão.

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Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Como funcionam as decisões?

Estes jogos marcarão o início da 5ª fase da competição. São 20 times da Série A (que entram agora), mais 12 times das demais divisões nacionais (se classificaram em mata-mata de jogo único), totalizando 32 equipes.

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A partir de agora, os confrontos serão de ida e volta, começando da 5ª fase até a semifinal. Uma das grandes mudanças do torneio para este ano é que, a partir de 2026, a final será única.