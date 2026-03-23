Torcedores do Flamengo comentam sorteio da Copa do Brasil: 'Tem que ganhar'
Flamengo busca a sexta conquista da Copa do Brasil
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O sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil aconteceu nesta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Flamengo, penúltimo campeão da competição e atual campeão do Brasileirão e Libertadores, enfrentará o Vitória, da Bahia, na fase que antecede as oitavas do torneio.
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Confronto de Série A
Este é um dos poucos confrontos da competição que irá possuir dois times que disputam a primeira divisão do campeonato nacional. Vale ressaltar que, a maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos (desde 2003), é justamente do Flamengo contra o Vitória. Na ocasião, o Rubro-Negro carioca bateu o Rubro-Negro baiano por 8 a 0, no Maracanã.
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Mando de campo e quando começam as partidas
A classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil será decidida na Bahia. Minutos depois dos duelos serem definidos, foram decididos, também através do sorteio, quais seriam os mandos de campo dos jogos de ida e volta. As partidas de ida irão acontecer nos dias 22 e 23 de abril, enquanto os confrontos de volta ocorrerão nos dias 13 e 14 de maio.
Como funcionam as decisões?
Estes jogos marcarão o início da 5ª fase da competição. São 20 times da Série A (que entram agora), mais 12 times das demais divisões nacionais (se classificaram em mata-mata de jogo único), totalizando 32 equipes.
A partir de agora, os confrontos serão de ida e volta, começando da 5ª fase até a semifinal. Uma das grandes mudanças do torneio para este ano é que, a partir de 2026, a final será única.
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