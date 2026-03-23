Rivais reagem a sorteio do Palmeiras na Copa do Brasil: 'Ninguém pode negar'

O sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil aconteceu nesta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O adversário do Palmeiras é o Jacuipense, da Bahia, que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

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Veja a reação dos rivais com o sorteio dos times:

Abel Ferreira definiu equipe para Palmeiras x São Paulo (Foto: JORGE LANSARIN/AGENCIA ENQUADRAR)

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Em busca do penta

O Palmeiras é um dos times com mais títulos da competição. Com troféus conquistados em 1998, 2012, 2015 e 2020, a equipe soma quatro taças e embarca na competição em busca do pentacampeonato. Vale ressaltar que o título conquistado em 2020 foi um dos primeiros de Abel Ferreira na equipe paulista.

Mando de campo e quando começam as partidas

A classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil será decidida na Bahia. Minutos depois dos duelos serem definidos, foram decididos, também através do sorteio, quais seriam os mandos de campo dos jogos de ida e volta. As partidas de ida irão acontecer nos dias 22 e 23 de abril, enquanto os confrontos de volta ocorrerão nos dias 13 e 14 de maio.

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Como funcionam as decisões?

Estes jogos marcarão o início da 5ª fase da competição. São 20 times da Série A (que entram agora), mais 12 times das demais divisões nacionais (se classificaram em mata-mata de jogo único), totalizando 32 equipes.

A partir de agora, os confrontos serão de ida e volta, começando da 5ª fase até a semifinal. Uma das grandes mudanças do torneio para este ano é que, a partir de 2026, a final será única.