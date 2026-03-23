Atlético-MG reencontra o Ceará na Copa do Brasil e revive lembrança negativa

Em sorteio realizado nesta segunda-feira (23) pela CBF, ficou definido que o Atlético enfrentará o Ceará na quinta fase da Copa do Brasil de 2026. O confronto entre Galo e Vozão reacende uma lembrança negativa em um ano traumático para o torcedor atleticano.

Em sorteio realizado nesta segunda-feira (23) pela CBF, ficou definido que o Atlético enfrentará o Ceará na quinta fase da Copa do Brasil de 2026. O confronto entre Galo e Vozão reacende uma lembrança negativa em um ano traumático para o torcedor atleticano.

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As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história da competição, na edição de 2005, pelas quartas de final. Naquele ano, o Atlético era comandado por Tite e vivia uma temporada turbulenta, que terminaria com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Antes de chegar às quartas de final, fase que alcançava pela primeira vez no torneio, o Galo eliminou Estrela do Norte (ES), Brasiliense e Ituano. No jogo de ida, disputado no Mineirão, as equipes empataram em 1 a 1: o Ceará saiu na frente com André Turatto ainda no primeiro tempo, e o Atlético buscou o empate apenas na reta final da partida, aos 36 minutos da etapa complementar, com Fábio Júnior.

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Para o jogo de volta, no Castelão, o Ceará tinha a vantagem do empate sem gols, devido à regra do gol fora de casa, válida na época. No entanto, mesmo com esse cenário favorável, a equipe cearense foi superior e venceu por 2 a 0, diante de mais de 50 mil torcedores. Camanducaia e Maurílio marcaram, garantindo a classificação para a semifinal e eliminando o Atlético.

Naquele ano, a Copa do Brasil teve um campeão surpreendente: o Paulista de Jundiaí, equipe pequena do interior de São Paulo comandado por Vagner Mancini, que venceu o Fluminense na final e ficou com o título.

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Atlético e Ceará na Copa do Brasil 2026

As equipes se enfrentarão na quinta fase da competição, fase que antecede as oitavas de final. O jogo de ida será com com mando do Galo na Arena MRV e a volta com mando do Ceará no Castelão.

A CBF ainda definirá as datas e horários das partidas. As datas base dos duelos dessa fase são: ida 21, 22 e 23 de abril, e volta são 12, 13 e 14 de maio.

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Divulgação)

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