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Gol perdido em Brasil x Egito revolta torcedores: 'Na Copa não pode'

Partida é a última da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 06/06/2026
20:11
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Gol perdido em Brasil x Egito revoltou torcedores. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraGol perdido em Brasil x Egito revoltou torcedores. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Seleção Brasileira saiu na frente do placar no amistoso contra o Egito, deste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, mas viu o adversário empatar ainda no primeiro tempo. No entanto, um gol perdido de Igor Thiago no fim da primeira etapa foi o que revoltou os torcedores.

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➡️ Veja gols em Brasil x Egito: Bruno Guimarães abre o placar e Zico empata

Com o cronometro marcando os 41 minutos do primeiro tempo, Casemiro lança Igor Thiago na área, e ele demora a finalizar de pé direito e acaba sendo travado. Na sobra, Vini Jr se estica, mas também não consegue a finalização.

➡️ Erro de Marquinhos em Brasil x Egito choca torcedores: 'Bizarro'

Veja o lance:

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Nas redes sociais, torcedores perderam a paciência com as chances perdidas pelo centroavante, afirmando que lances parecidos não podem acontecer na Copa do Mundo.

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Veja a repercussão:

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Time titular da Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Time titular da Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Calendário da Seleção Brasileira

Brasil

  • 06/06 - amistoso contra o Egito, em Cleveland (EUA)
  • 13/06 - estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)
  • 19/06 - segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)
  • 24/06 - terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)

Egito

  • 06/06 - amistoso contra o Brasil, em Cleveland (EUA)
  • 15/06 - estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, em Seattle (EUA)
  • 21/06 - segundo jogo contra a Nova Zelândia, em Vancouver (CAN)
  • 27/06 - terceiro jogo contra o Irã, em Seattle (EUA)

Ficha do jogo

Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)
Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV

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