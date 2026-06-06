Gol perdido em Brasil x Egito revolta torcedores: 'Na Copa não pode'

A Seleção Brasileira saiu na frente do placar no amistoso contra o Egito, deste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, mas viu o adversário empatar ainda no primeiro tempo. No entanto, um gol perdido de Igor Thiago no fim da primeira etapa foi o que revoltou os torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Veja gols em Brasil x Egito: Bruno Guimarães abre o placar e Zico empata

Com o cronometro marcando os 41 minutos do primeiro tempo, Casemiro lança Igor Thiago na área, e ele demora a finalizar de pé direito e acaba sendo travado. Na sobra, Vini Jr se estica, mas também não consegue a finalização.

➡️ Erro de Marquinhos em Brasil x Egito choca torcedores: 'Bizarro'

Veja o lance:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, torcedores perderam a paciência com as chances perdidas pelo centroavante, afirmando que lances parecidos não podem acontecer na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

dominou errado já eraa — ruan crf (@and83043121) June 6, 2026

Quando ele não dominou a primeira bola q lançaram pra ele já deu pra ver que a partida seria um fracasso. — Boafera (@tiago_denis) June 6, 2026

Partida horrível do Igor Thiago. Pedro cravaria essa bola, a vdd tem que ser dita mano. E se não vim com Endrick de titular, tamo fdd. E o Raphinha é hoje O PIOR ponta de todos os nosso "pontas direita" que temos hoje. Todos dão mais jogo do que esse horroroso aí! — Lucas F. 🇮🇹 (@lucca_ryos) June 6, 2026

Eu avisei. Esse cara é um bagre de marca maior. Mas os torcedores do Sofascore amam um número.



Bagre, maluco não consegue dominar uma bola. Yuri Alberto tem mais intimidade com a pelota que esse bagre. — Junin ᶜᵃᵐ (@cam_junin21) June 6, 2026

Igor Thiago perde chance demais, tá maluco… na Copa não pode desperdiçar assim pic.twitter.com/Jx91Y9dI2M — CFD - Futebol e Fantasies (@CFD_Oficial) June 6, 2026

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

Time titular da Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Calendário da Seleção Brasileira

Brasil

06/06 - amistoso contra o Egito, em Cleveland (EUA)

13/06 - estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)

19/06 - segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)

24/06 - terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)

Egito

06/06 - amistoso contra o Brasil, em Cleveland (EUA)

15/06 - estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, em Seattle (EUA)

21/06 - segundo jogo contra a Nova Zelândia, em Vancouver (CAN)

27/06 - terceiro jogo contra o Irã, em Seattle (EUA)

Ficha do jogo

Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)

Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável