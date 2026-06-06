Erro de Marquinhos em Brasil x Egito choca torcedores: 'Bizarro'
Amistoso acontece neste sábado nos Estados Unidos
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A Seleção Brasileira saiu na frente do placar no amistoso contra o Egito, deste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, mas viu o adversário empatar ainda no primeiro tempo. O gol da equipe africana surgiu por meio de um erro crucial do zagueiro Marquinhos.
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O cronômetro marcava 10 minutos, quando o camisa 4 se equivocou em uma bola recuada. Ao tentar realizar um passe na linha defensiva, Marquinhos tocou no vazio e o meia Ziko conseguiu antecipar a jogada para sair na frente do goleiro Alisson.
Livre e sem marcação, o jogador egípcio não teve dificuldades para arrancar alguns metros e finalizar na saída do arqueiro brasileiro. Nas redes sociais, o erro do capitão da Seleção Brasileira chocou os torcedores. Veja abaixo a repercussão:
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É impressionante como o Marquinhos SEMPRE está na cena do crime, ou participando ou fazendo algo que prejudique ele pic.twitter.com/BN0xdLqxQg— Portal Milan BR 🇧🇷🇮🇹 | Fan (@PortalMilanBR) June 6, 2026
entregada inacreditável do marquinhos pqp pic.twitter.com/PwGbZ8pN3y— out of context brasileirão (@oocbrsao) June 6, 2026
Inacreditável e inaceitável essa falha do Marquinhos.— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) June 6, 2026
Gol do Ziko. pic.twitter.com/6QDm8OsuWh
🇪🇬 GOL DO EGITO 🇪🇬— Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) June 6, 2026
Marquinhos erra passe e deixa a bola de presente pra Ziko empatar o jogo.
BRASIL 1-1 EGITO.pic.twitter.com/R1t4HgIjKr
Cara— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 6, 2026
o que o Marquinhos quis fazer?
falha bizarra. pic.twitter.com/JwfxHQypzG
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