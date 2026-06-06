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Erro de Marquinhos em Brasil x Egito choca torcedores: 'Bizarro'

Amistoso acontece neste sábado nos Estados Unidos

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
19:42
Atualizado há 1 minutos
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Marquinhos em Brasil x Egito antes da Copa do Mundo (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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A Seleção Brasileira saiu na frente do placar no amistoso contra o Egito, deste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, mas viu o adversário empatar ainda no primeiro tempo. O gol da equipe africana surgiu por meio de um erro crucial do zagueiro Marquinhos.

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➡️ Veja gols em Brasil x Egito: Bruno Guimarães abre o placar e Zico empata

O cronômetro marcava 10 minutos, quando o camisa 4 se equivocou em uma bola recuada. Ao tentar realizar um passe na linha defensiva, Marquinhos tocou no vazio e o meia Ziko conseguiu antecipar a jogada para sair na frente do goleiro Alisson.

Livre e sem marcação, o jogador egípcio não teve dificuldades para arrancar alguns metros e finalizar na saída do arqueiro brasileiro. Nas redes sociais, o erro do capitão da Seleção Brasileira chocou os torcedores. Veja abaixo a repercussão:

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➡️ Corte de Hino Nacional em Brasil x Egito gera incômodo: 'Incrível'

Time titular da Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Time titular da Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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