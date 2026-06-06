Erro de Marquinhos em Brasil x Egito choca torcedores: 'Bizarro'

A Seleção Brasileira saiu na frente do placar no amistoso contra o Egito, deste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, mas viu o adversário empatar ainda no primeiro tempo. O gol da equipe africana surgiu por meio de um erro crucial do zagueiro Marquinhos.

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O cronômetro marcava 10 minutos, quando o camisa 4 se equivocou em uma bola recuada. Ao tentar realizar um passe na linha defensiva, Marquinhos tocou no vazio e o meia Ziko conseguiu antecipar a jogada para sair na frente do goleiro Alisson.

Livre e sem marcação, o jogador egípcio não teve dificuldades para arrancar alguns metros e finalizar na saída do arqueiro brasileiro. Nas redes sociais, o erro do capitão da Seleção Brasileira chocou os torcedores. Veja abaixo a repercussão:

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É impressionante como o Marquinhos SEMPRE está na cena do crime, ou participando ou fazendo algo que prejudique ele pic.twitter.com/BN0xdLqxQg — Portal Milan BR 🇧🇷🇮🇹 | Fan (@PortalMilanBR) June 6, 2026

entregada inacreditável do marquinhos pqp pic.twitter.com/PwGbZ8pN3y — out of context brasileirão (@oocbrsao) June 6, 2026

Inacreditável e inaceitável essa falha do Marquinhos.



Gol do Ziko. pic.twitter.com/6QDm8OsuWh — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) June 6, 2026

🇪🇬 GOL DO EGITO 🇪🇬



Marquinhos erra passe e deixa a bola de presente pra Ziko empatar o jogo.



BRASIL 1-1 EGITO.pic.twitter.com/R1t4HgIjKr — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) June 6, 2026

Cara



o que o Marquinhos quis fazer?



falha bizarra. pic.twitter.com/JwfxHQypzG — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 6, 2026

Time titular da Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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