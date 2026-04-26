Gol perdido em Bragantino x Palmeiras vira assunto: 'Não pode'

O Palmeiras abriu o placar diante do Bragantino, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol saiu dos pés de Flaco López aos 20 minutos da primeira etapa, já na segunda etapa o Ramón Sosa foi responsável por um gol perdido.

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Com o cronometro marcando os 4 minutos da segunda etapa, Giay lança Sosa pela ponta direita. O atacante carrega contra a marcação e arrisca de fora da área mesmo, mas pega fraco e manda rasteiro nas mãos do goleiro Tiago Volpi.

➡️ Veja gol em Bragantino x Palmeiras: Flaco López abre o placar

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores lamentaram o lance perdido do atacante, que deu a assistência para Flaco no primeiro tempo.

Veja a repercussão:

Como foi a primeira etapa?

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Foram muitas chances criadas, mas poucas efetivamente no alvo: das oito tentativas do Bragantino somente uma acertou o gol e terminou interceptada em grande defesa de Carlos Miguel, ainda aos quatro minutos, e o Palmeiras arriscou três, acertando uma no alvo, justamente a que abriu o placar.

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Foi aos 20 minutos que Andreas Pereira encontrou a ligação direta buscando Ramón Sosa na ponta direita do ataque. Ele domina a bola de cabeça entrando na área, vai caindo contra a marcação, mas consegue deixar o passe de lado para Flaco López entrar chutando bonito para o fundo das redes: 1 a 0.

Palmeiras abriu o placar diante do Bragantino. (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

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O Bragantino sustentou 52% da posse e esteve presente no ataque adversário, com uma boa marcação alta e saída de bola. Investiu assim em construções ao ataque pelo lado esquerdo do campo, principalmente com Mosquera, Sasha e Junior Capixaba, flutuando entre o meio e a ponta do campo, mas as tentativas não deram em nada.

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