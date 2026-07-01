Kane lidera Inglaterra na Copa do Mundo com eficiência e protagonismo Capitão da seleção inglesa alia eficiência nas finalizações, participação coletiva e intensidade sem a bola para conduzir equipe de Thomas Tuchel ao mata-mata

Principal referência ofensiva da Inglaterra, Harry Kane confirmou o protagonismo esperado na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O atacante foi decisivo na campanha que garantiu a liderança do Grupo L, participou diretamente dos principais momentos da equipe e mostrou eficiência para transformar as oportunidades em gols, além de contribuir na pressão sem a bola e na construção das jogadas.

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Eficiência na área e liderança ofensiva

Kane precisou de 13 finalizações para marcar três gols, média de um gol a cada 4,3 chutes. Os dados de gols esperados (2,09 xG somados) indicam que o camisa 9 marcou um gol a mais do que o previsto pelas chances criadas, reforçando sua capacidade de definição.

Na estreia, contra a Croácia, teve sua melhor atuação ofensiva. Marcou dois gols em sete finalizações, registrou 1,03 de xG, acertou três chutes no alvo e ainda distribuiu dois passes decisivos.

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Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Diante de Gana, viveu sua partida mais discreta. Finalizou apenas três vezes, desperdiçou uma grande oportunidade e terminou com 0,47 de xG, reflexo da dificuldade inglesa diante de uma defesa muito fechada.

Contra o Panamá, voltou a decidir. Marcou um gol em três finalizações, registrou 1,00 de xGOT (gols esperados no alvo) e confirmou a vitória inglesa ao ampliar o placar.

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Participação além dos gols

Embora seja o centroavante da equipe, Kane também participou da construção ofensiva. Foram 40 passes certos em 50 tentativas na fase de grupos, com aproveitamento de 80%, além de dois passes decisivos e 0,33 de assistências esperadas (xA).

Sua atuação, porém, esteve concentrada principalmente dentro da área. O atacante teve 79 ações com a bola nos três jogos, número relativamente baixo para um jogador que atua como referência ofensiva, consequência do estilo adotado pela Inglaterra, que enfrentou duas equipes bastante fechadas (Gana e Panamá) após a estreia.

Harry Kane comemora seu gol em Inglaterra x Panamá pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Intensidade sem a bola

Outro aspecto que chama atenção é o trabalho defensivo. Kane liderou toda a seleção inglesa com 111 pressões defensivas, evidenciando sua importância na primeira linha de marcação implementada por Thomas Tuchel.

Além disso, percorreu quase 32 quilômetros durante a fase de grupos, com destaque para a partida diante do Panamá, quando realizou 13 sprints e percorreu 9,7 km, mostrando elevada intensidade mesmo aos 32 anos.

Harry Kane e Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)

Números de Harry Kane na fase de grupos

3 jogos 3 gols 13 finalizações (6 no alvo) 2,09 xG 2 passes decisivos 40 passes certos (80% de aproveitamento) 31,95 km percorridos 28 sprints 111 pressões defensivas (líder da Inglaterra)

Harry Kane na Copa do Mundo

Os números mostram um Harry Kane menos participativo na construção das jogadas do que em alguns momentos da carreira, mas extremamente eficiente quando acionado na área. Além de ser o principal finalizador da Inglaterra, o atacante manteve elevada intensidade sem a bola e confirmou sua capacidade decisiva ao assumir a liderança da artilharia inglesa na competição.

Mesmo em partidas de menor produção coletiva, como contra Gana, continuou sendo a principal referência ofensiva da equipe e terminou a fase de grupos como o jogador mais influente do ataque inglês, que sonha em vencer a Copa do Mundo pela primeira vez em 60 anos.

Harry Kane marcou dois gols diante Croácia, na partida de estreia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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