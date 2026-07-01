logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Kane lidera Inglaterra na Copa do Mundo com eficiência e protagonismo

Capitão da seleção inglesa alia eficiência nas finalizações, participação coletiva e intensidade sem a bola para conduzir equipe de Thomas Tuchel ao mata-mata

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 11:51
Favorite o Lance! no Google
Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026
Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Principal referência ofensiva da Inglaterra, Harry Kane confirmou o protagonismo esperado na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O atacante foi decisivo na campanha que garantiu a liderança do Grupo L, participou diretamente dos principais momentos da equipe e mostrou eficiência para transformar as oportunidades em gols, além de contribuir na pressão sem a bola e na construção das jogadas.

continua após a publicidade
  • Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Ex-capitão da Inglaterra defende titularidade de promessa: ‘Diferenciado’

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 horas
  • Declan Rice em ação em Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo

    Rice projeta duelo difícil da Inglaterra contra a RD Congo na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 horas
  • Inglaterra e RD Congo se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Inglaterra x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 21 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Eficiência na área e liderança ofensiva

    Kane precisou de 13 finalizações para marcar três gols, média de um gol a cada 4,3 chutes. Os dados de gols esperados (2,09 xG somados) indicam que o camisa 9 marcou um gol a mais do que o previsto pelas chances criadas, reforçando sua capacidade de definição.

    Na estreia, contra a Croácia, teve sua melhor atuação ofensiva. Marcou dois gols em sete finalizações, registrou 1,03 de xG, acertou três chutes no alvo e ainda distribuiu dois passes decisivos.

    continua após a publicidade
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Diante de Gana, viveu sua partida mais discreta. Finalizou apenas três vezes, desperdiçou uma grande oportunidade e terminou com 0,47 de xG, reflexo da dificuldade inglesa diante de uma defesa muito fechada.

    Contra o Panamá, voltou a decidir. Marcou um gol em três finalizações, registrou 1,00 de xGOT (gols esperados no alvo) e confirmou a vitória inglesa ao ampliar o placar.

    continua após a publicidade

    Participação além dos gols

    Embora seja o centroavante da equipe, Kane também participou da construção ofensiva. Foram 40 passes certos em 50 tentativas na fase de grupos, com aproveitamento de 80%, além de dois passes decisivos e 0,33 de assistências esperadas (xA).

    Sua atuação, porém, esteve concentrada principalmente dentro da área. O atacante teve 79 ações com a bola nos três jogos, número relativamente baixo para um jogador que atua como referência ofensiva, consequência do estilo adotado pela Inglaterra, que enfrentou duas equipes bastante fechadas (Gana e Panamá) após a estreia.

    Harry Kane comemora seu gol em Inglaterra x Panamá pela Copa do Mundo
    Harry Kane comemora seu gol em Inglaterra x Panamá pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Intensidade sem a bola

    Outro aspecto que chama atenção é o trabalho defensivo. Kane liderou toda a seleção inglesa com 111 pressões defensivas, evidenciando sua importância na primeira linha de marcação implementada por Thomas Tuchel.

    Além disso, percorreu quase 32 quilômetros durante a fase de grupos, com destaque para a partida diante do Panamá, quando realizou 13 sprints e percorreu 9,7 km, mostrando elevada intensidade mesmo aos 32 anos.

    Harry Kane e Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Harry Kane e Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)

    Números de Harry Kane na fase de grupos

    1. 3 jogos
    2. 3 gols
    3. 13 finalizações (6 no alvo)
    4. 2,09 xG
    5. 2 passes decisivos
    6. 40 passes certos (80% de aproveitamento)
    7. 31,95 km percorridos
    8. 28 sprints
    9. 111 pressões defensivas (líder da Inglaterra)

    Harry Kane na Copa do Mundo

    Os números mostram um Harry Kane menos participativo na construção das jogadas do que em alguns momentos da carreira, mas extremamente eficiente quando acionado na área. Além de ser o principal finalizador da Inglaterra, o atacante manteve elevada intensidade sem a bola e confirmou sua capacidade decisiva ao assumir a liderança da artilharia inglesa na competição.

    Mesmo em partidas de menor produção coletiva, como contra Gana, continuou sendo a principal referência ofensiva da equipe e terminou a fase de grupos como o jogador mais influente do ataque inglês, que sonha em vencer a Copa do Mundo pela primeira vez em 60 anos.

    Harry Kane marcou dois gols diante Croácia, na partida de estreia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Harry Kane marcou dois gols diante Croácia, na partida de estreia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Amadou Onana, volante da Bélgica. (Reprodução/redes sociais)
    Copa do Mundo 2026Quem é Amadou Onana? Nascido no Senegal, volante defende a Bélgica na Copa do MundoHá 12 minutos
    Vini Jr marcou em todos os jogos da Copa, exceto contra o Japão (Foto: Megan Briggs / AFP)
    Copa do Mundo 2026Romário dispara sobre desempenho de Vini Jr: 'Calou minha boca'Há 13 minutos
    Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Com retorno de astro, veja a escalação da Inglaterra para encarar a RD Congo na CopaHá 17 minutos
    pausa para hidratação (Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do Mundo 2026Há oito anos, Maradona previu 'quatro tempos' na Copa: 'Publicidade'Há 35 minutos
    Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do Mundo 2026Torcedores pedem Olodum para Brasil responder provocação da NoruegaHá 37 minutos
    Copa do Mundo 2026Eliminação para o México encerra ciclo de Beccacece no EquadorHá 37 minutos

    Mais LANCE!

    Seleção Mexicana ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo
    Episódio antes de México x Equador vai parar na Fifa; entenda o motivo
    Yamal, craque da Espanha, em atividade durante treino
    Yamal não vê França à frente da Espanha na Copa do Mundo: 'Não nos venceram'
    cristiano ronaldo portugal
    Portugal e Croácia fazem duelo na Copa com despedida de craque geracional
    Michael Olise ameaça recorde de Pelé na Copa do Mundo
    Classificado para as oitavas, México ainda não sofreu gols nesta Copa (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Atuação do México assusta brasileiros: 'Prefiro enfrentar a França'
    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (01/07)?
    Seleção posada antes do jogo contra o Japão
    México vira possível rival do Brasil no mata-mata da Copa; entenda
    Léo Nannetti abraça Alisson, goleiro da Seleção, após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo
    Goleiro do Flamengo vive sonho na Copa do Mundo com a Seleção; veja fotos
    Raphinha acena para fãs após ser substituído na partida entre Brasil x Haiti
    Raphinha está próximo de voltar aos treinos com bola na Seleção
    De unifomre vermelho, Marc Guéhi conduz bola em jogo da Inglaterra na Copa do Mundo 2026
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (01/07)
    Além de invicta, a seleção do México não sofreu nenhum gol nesta Copa (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Plata vira assunto em eliminação do Equador para México: 'Único'
    Jogadores da Holanda comemoram gol marcado contra a Tunísia
    Holanda denuncia racismo contra jogadores após queda na Copa do Mundo
    Milhares de torcedores se reuniram no entorno do Monumento a la Independencia, na Cidade do México
    Tragédia na Copa: duas pessoas morrem em comemoração do México