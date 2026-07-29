Torcedores do Flamengo se declaram a Samuel Lino: 'O melhor'
Lino está completando um ano no Rubro-Negro
Vindo do Atlético de Madrid em 2025, Samuel Lino completa nesta quarta-feira (28) um ano de Flamengo. O atleta, que já foi campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Rubro-Negro, recebeu uma homenagem do time no Instagram, e os torcedores mandaram mensagens carinhosas ao jogador.
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Veja o que os torcedores do Flamengo mandaram:
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Onde assistir ao jogo entre Internacional e Flamengo, pelo Brasileirão?
✅ FICHA TÉCNICA
Internacional 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 21ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
👁️ Onde assistir: Amazon Prime
🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni (Sergio Rochet); Félix Torres, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro.
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Carrascal (Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro.
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