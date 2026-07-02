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Fifa é processada após eliminação do Irã e pode pagar R$ 5,2 bilhões; entenda

Presidente da entidade máxima de futebol está mencionado no caso

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
02/07/2026 13:05
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ação está sob decisão da Justiça americana, o qual ainda não se posicionou oficialmente
Ação está sob decisão da Justiça americana, o qual ainda não se posicionou oficialmente (Foto: Divulgação)

A Fifa virou alvo de uma ação judicial que pode resultar em uma indenização de cerca de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,2 bilhões) após a eliminação da seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026. O processo foi protocolado na Justiça dos Estados Unidos e também cita o presidente da entidade, Gianni Infantino.

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    • A ação foi movida pelo iraniano Lotfollah Kaveh Afrasiabi, que afirma representar cerca de 91 milhões de iranianos. Ele alega que a Fifa teria falhado em garantir condições justas para a participação do Irã no Mundial. Segundo a petição, a seleção iraniana teria sido prejudicada por uma série de fatores fora das quatro linhas, incluindo restrições diplomáticas e dificuldades logísticas durante a preparação para o torneio.

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    Gianni Infantino, presidente da Fifa
    Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento da Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Fifa)

    Ex-professor da Universidade de Harvard, Lotfollah Kaveh Afrasiabi, de 68 anos, é analista de assuntos internacionais iraniano-americano e ex-conselheiro oficial da equipe de negociação nuclear do Irã durante passagens de governos anteriores nos Estados Unidos.

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    • Representante iraniano abre ação contra Fifa

    O autor do processo afirma que houve tratamento desigual envolvendo a seleção iraniana antes e durante a competição, incluindo pontos de logísticas, acessos e dificuldades diplomáticas para a presença da seleção no país durante o torneio:

    - A Fifa permitiu que a seleção do Irã enfrentasse condições desiguais, o que impactou diretamente sua preparação e desempenho no torneio - afirma o responsável pela ação.

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    Restrições e dificuldades são citadas no processo

    A ação também cita uma série de problemas enfrentados pela delegação iraniana durante a preparação para a Copa do Mundo, entre eles:

    • Restrições de viagem relacionadas aos Estados Unidos;
    • Necessidade de mudança da base de treinos para o México;
    • Recusa de vistos para integrantes da delegação.

    Além da entidade máxima do futebol, o presidente Gianni Infantino também aparece como réu na ação. O documento pede que a Justiça reconheça a responsabilidade da Fifa pelos supostos danos causados à seleção iraniana.

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    Até o momento da publicação da matéria, a Fifa não se manifestou oficialmente sobre o processo. A ação segue em análise na Justiça norte-americana e pode evoluir para uma disputa bilionária envolvendo a entidade máxima do futebol mundial.

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