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Figueirense lança camisa em comemoração de 30 anos de título histórico

Clube comemora 30 anos da conquista do Campeonato Catarinense de 1994

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Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Bernardo Pinho
São Paulo (SP)
Dia 13/03/2026
11:25
Time do Figueirense, de 1994, campeão do Campeonato Catarinense (Foto: Reprodução/Figueirense)
imagem cameraTime campeão do Campeonato Catarinense no ano de 1994 (Foto: Reprodução/Figueirense)
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O Figueirense apresentou, nesta quinta-feira (12), uma camisa especial comemorando o 103° aniversário do clube. Em homenagem aos 30 anos do título catarinense de 1994, o novo manto, feito em parceria com a Volt Sport, é mais um da linha especial "Reviver", que faz releituras de uniformes históricos dos clubes.

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Título que encerrou um jejum

Após 20 anos sem nenhuma conquista, em 1994, o Figueirense ganhou o título do Campeonato Catarinense. Na época, foi a nona conquista da competição. Diante de mais de 25 mil torcedores, Flávio e Ricardo foram os autores dos gols que deram à equipe alvinegra a vitória nos dois jogos da final.

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Fernando Kleimann, diretor da Volt Sport comentou sobre a divulgação da nova camisa comemorativa do Figueirense:

— Estamos muito felizes de poder celebrar um momento tão marcante da história do Figueirense e tão importante para o torcedor. Esperamos que eles gostem tanto quanto nós e que ainda possamos relembrar juntos muitos outros momentos históricos deste grande clube — afirmou o executivo.

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Inspiração histórica

Design da camisa inspirado no uniforme da época em que conquistou o título (Foto: Reprodução/Figueirense)
Design da camisa inspirado no uniforme da época em que conquistou o título (Foto: Reprodução/Figueirense)

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O novo uniforme é uma releitura da camisa utilizada pela equipe, durante o ano de 1994, no Campeonato Catarinense. Possui características como o branco sendo sua cor principal, duas faixas laterais em verde e preto, com desenhos sobre a final, e uma aplicação embaixo da gola com o ano do campeonato conquistado e os resultados dos jogos - 1×0 e 2×0.

A camisa conta com tecnologia do tecido Dry Ray, presente nos modelos desenvolvidos pela Volt Sport, com a composição feita em 100% poliéster e proteção contra raios solares e propriedades térmicas, além de também ter o escudo e a etiqueta em TPU.

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