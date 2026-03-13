menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (13/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/03/2026
06:00
Igor Paixão comemora gol pela Champions League (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
imagem cameraIgor Paixão na vitória do Marseille em cima do Ajax (Foto: Miguel Medina/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta sexta-feira (13), a agenda do futebol reúne partidas por ligas nacionais europeias, com destaque para os confrontos pelo Campeonato Alemão, Francês, Italiano e Espanhol. O dia também tem jogos decisivos pelo Brasileirão Feminino, com o clássico Botafogo x Flamengo e o Choque-Rei feminino entre Palmeiras x Corinthians, além de compromissos pela Libertadores Sub-20 e Campeonato Saudita.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 13 de março de 2026):

Campeonato Turco

14h – Karagümrük x Fenerbahçe – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30 – Greuther Fürth x Elversberg – Canal GOAT (YouTube) e OneFootball
14h30 – Magdeburg x Darmstadt – RC Sport (YouTube) e OneFootball

Campeonato Saudita

16h – Al Qadsiah x Al Ahli – Canal GOAT (YouTube), BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
16h – Al Riyadh x Al Ittihad – Canal GOAT (YouTube)

continua após a publicidade

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

16h – Nancy x Le Mans – SportyNet (YouTube) e SportyNet

Campeonato Alemão

16h30 – Borussia Mönchengladbach x St. Pauli – SportyNet e OneFootball

Campeonato Francês

16h45 – Olympique de Marseille x Auxerre – CazéTV

➡️ Clique para assistir na CazéTV

Igor Paixão na vitória do Marseille em cima do Ajax (Foto: Miguel Medina/AFP)
Igor Paixão na vitória do Marseille em cima do Ajax (Foto: Miguel Medina/AFP)

Campeonato Italiano

16h45 – Torino x Parma – Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

17h – Deportivo Alavés x Villarreal – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Wrexham x Swansea City – ESPN 2 e Disney+

Brasileirão Feminino

19h – Botafogo x Flamengo – Sportv
21h – Palmeiras x Corinthians – Sportv e ge tv

Libertadores Sub-20

19h – Estudiantes de Mérida x Bolívar – N Sports (YouTube) e N Sports
21h – Flamengo x Independiente Medellín – Canal GOAT (YouTube), N Sports (YouTube), N Sports, Xsports e Sportv 3

Paulistão A4

19h – VOCEM x Tanabi – Paulistão (YouTube)

Campeonato Uruguaio

20h – Nacional x Montevideo Wanderers – Disney+

Campeonato Venezuelano

20h – La Guaira x Puerto Cabello – Liga FUTVE (YouTube)

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

21h – Washington Spirit x Portland Thorns – Canal GOAT (YouTube)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias