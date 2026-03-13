Nesta sexta-feira (13), a agenda do futebol reúne partidas por ligas nacionais europeias, com destaque para os confrontos pelo Campeonato Alemão, Francês, Italiano e Espanhol. O dia também tem jogos decisivos pelo Brasileirão Feminino, com o clássico Botafogo x Flamengo e o Choque-Rei feminino entre Palmeiras x Corinthians, além de compromissos pela Libertadores Sub-20 e Campeonato Saudita.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 13 de março de 2026):

Campeonato Turco

14h – Karagümrük x Fenerbahçe – Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30 – Greuther Fürth x Elversberg – Canal GOAT (YouTube) e OneFootball

14h30 – Magdeburg x Darmstadt – RC Sport (YouTube) e OneFootball

Campeonato Saudita

16h – Al Qadsiah x Al Ahli – Canal GOAT (YouTube), BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

16h – Al Riyadh x Al Ittihad – Canal GOAT (YouTube)

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

16h – Nancy x Le Mans – SportyNet (YouTube) e SportyNet

Campeonato Alemão

16h30 – Borussia Mönchengladbach x St. Pauli – SportyNet e OneFootball

Campeonato Francês

16h45 – Olympique de Marseille x Auxerre – CazéTV

Igor Paixão na vitória do Marseille em cima do Ajax (Foto: Miguel Medina/AFP)

Campeonato Italiano

16h45 – Torino x Parma – Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

17h – Deportivo Alavés x Villarreal – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Wrexham x Swansea City – ESPN 2 e Disney+

Brasileirão Feminino

19h – Botafogo x Flamengo – Sportv

21h – Palmeiras x Corinthians – Sportv e ge tv

Libertadores Sub-20

19h – Estudiantes de Mérida x Bolívar – N Sports (YouTube) e N Sports

21h – Flamengo x Independiente Medellín – Canal GOAT (YouTube), N Sports (YouTube), N Sports, Xsports e Sportv 3

Paulistão A4

19h – VOCEM x Tanabi – Paulistão (YouTube)

Campeonato Uruguaio

20h – Nacional x Montevideo Wanderers – Disney+

Campeonato Venezuelano

20h – La Guaira x Puerto Cabello – Liga FUTVE (YouTube)

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

21h – Washington Spirit x Portland Thorns – Canal GOAT (YouTube)

