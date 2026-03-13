Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (13/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Nesta sexta-feira (13), a agenda do futebol reúne partidas por ligas nacionais europeias, com destaque para os confrontos pelo Campeonato Alemão, Francês, Italiano e Espanhol. O dia também tem jogos decisivos pelo Brasileirão Feminino, com o clássico Botafogo x Flamengo e o Choque-Rei feminino entre Palmeiras x Corinthians, além de compromissos pela Libertadores Sub-20 e Campeonato Saudita.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 13 de março de 2026):
Campeonato Turco
14h – Karagümrük x Fenerbahçe – Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
14h30 – Greuther Fürth x Elversberg – Canal GOAT (YouTube) e OneFootball
14h30 – Magdeburg x Darmstadt – RC Sport (YouTube) e OneFootball
Campeonato Saudita
16h – Al Qadsiah x Al Ahli – Canal GOAT (YouTube), BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
16h – Al Riyadh x Al Ittihad – Canal GOAT (YouTube)
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
16h – Nancy x Le Mans – SportyNet (YouTube) e SportyNet
Campeonato Alemão
16h30 – Borussia Mönchengladbach x St. Pauli – SportyNet e OneFootball
Campeonato Francês
16h45 – Olympique de Marseille x Auxerre – CazéTV
Campeonato Italiano
16h45 – Torino x Parma – Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol
17h – Deportivo Alavés x Villarreal – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h – Wrexham x Swansea City – ESPN 2 e Disney+
Brasileirão Feminino
19h – Botafogo x Flamengo – Sportv
21h – Palmeiras x Corinthians – Sportv e ge tv
Libertadores Sub-20
19h – Estudiantes de Mérida x Bolívar – N Sports (YouTube) e N Sports
21h – Flamengo x Independiente Medellín – Canal GOAT (YouTube), N Sports (YouTube), N Sports, Xsports e Sportv 3
Paulistão A4
19h – VOCEM x Tanabi – Paulistão (YouTube)
Campeonato Uruguaio
20h – Nacional x Montevideo Wanderers – Disney+
Campeonato Venezuelano
20h – La Guaira x Puerto Cabello – Liga FUTVE (YouTube)
NWSL (Liga Feminina dos EUA)
21h – Washington Spirit x Portland Thorns – Canal GOAT (YouTube)
