Avaí x Figueirense: clássico decide a Recopa Catarinense com transmissão do Lance!TV

O maior clássico do futebol catarinense volta a movimentar o estado neste domingo. Avaí e Figueirense se enfrentam pela Recopa Catarinense, em jogo único, neste domingo (15), às 18h, no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, a Ressacada, em Florianópolis. A partida terá transmissão, ao vivo e com imagens, do Lance!TV, com narração de Lucas Borges e comentários de João Lidington.

A decisão coloca frente a frente os campeões das principais competições estaduais da última temporada. O Avaí chega para a disputa como vencedor do Campeonato Catarinense de 2025, enquanto o Figueirense garantiu presença após conquistar a Copa Santa Catarina de 2025.

Figueirense x Avaí pelo Campeonato Catarinense de 2026 (Foto: Fabiano Rateke/Avaí F.C.)

Este será o clássico de número 463 da história entre os dois rivais, protagonistas da maior rivalidade do futebol catarinense. O duelo também carrega um histórico recente favorável ao Figueirense na competição: o clube alvinegro já conquistou a Recopa Catarinense em duas oportunidades, em 2019 e 2022 — sendo que, nesta última, venceu justamente o Avaí por 3 a 1 para levantar a taça.

Do outro lado, o Avaí entra em campo em busca de seu primeiro título de Recopa Catarinense, já que ficou com dois vices em 2020 e 2022. O Leão da Ilha, porém, carrega o peso de ser o maior campeão do futebol estadual, com 19 títulos do Campeonato Catarinense. O Figueirense aparece logo atrás no ranking histórico, com 18 conquistas estaduais.

A decisão promete mais um capítulo de equilíbrio e rivalidade em um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro e você acompanha tudo no Lance!TV.

