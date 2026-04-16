O Fluminense perdeu para o Independiente Rivadavia por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), pela Libertadores da América. A derrota em pleno Maracanã foi pauta no programa "Seleção Sportv", e Felipe Melo, ídolo do clube, fez um forte desabafo na bancada.

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- Para mim, é vexame. Se não, eu ia até contra minhas próprias palavras de pouco tempo atrás. Eu disse que esse Fluminense vai chegar até a final, vai brigar por título. Teve um vexame na estreia da Libertadores, ao empatar para um time que não ganha de time de bairro. Aí você perde em casa para um time que é a primeira vez que joga a Libertadores? Da maneira que foi? É vexatório - desabafou o ex-jogador do Fluminense.

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O Tricolor abriu o placar com Guilherme Arana, mas viu o rival argentino virar o jogo, no Rio de Janeiro, com Sartori e Arce. Com o resultado, o Fluminense fica na terceira posição do grupo na Libertadores, com um ponto, fora da zona de classificação. O Independiente Rivadavia é o líder, com seis pontos.

Time do Fluminense perfilado antes de enfrentar o Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Como foi o jogo do Fluminense na Libertadores?

O Fluminense começou a partida com intensidade no Maracanã e rapidamente transformou o volume em vantagem. Apostando nas jogadas pelo lado direito, o Tricolor criou as primeiras chances com Castillo e Canobbio, até abrir o placar aos nove minutos: Savarino cruzou na medida para Guilherme Arana, que dominou e finalizou cruzado para fazer 1 a 0. Mesmo após o gol, a equipe seguiu pressionando e quase ampliou aos 20, quando Canobbio desperdiçou rebote dentro da área após boa defesa de Bolcato em chute de Savarino. Pressão do Fluminense na Libertadores!

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A partir da metade do primeiro tempo, porém, o cenário mudou. O Independiente Rivadavia passou a encaixar melhor os contra-ataques e começou a explorar a principal fragilidade tricolor: a bola aérea. Depois de algumas investidas perigosas, os argentinos chegaram ao empate aos 36 minutos. Em cobrança de falta levantada na área, a defesa do Fluminense não conseguiu afastar, e Sartori apareceu para completar de cabeça. O gol esfriou o time da casa, que ainda tentou responder em finalizações de média distância, mas foi para o intervalo sob vaias da torcida.

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Na volta para o segundo tempo, o Fluminense tentou retomar o controle, mas foi surpreendido logo aos seis minutos em um lance caótico. Após uma sequência de erros defensivos, incluindo falhas de Fábio e da linha de defesa, a bola sobrou para Arce, que aproveitou o gol aberto para virar o jogo para o Independiente Rivadavia. O gol abalou o Tricolor, que passou a encontrar dificuldades para construir jogadas e viu a equipe argentina crescer na partida, ameaçando em contra-ataques e bolas paradas. Derrota do Fluminense na Libertadores!