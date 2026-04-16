Europeus reagem a novo clube de Messi: 'Não poderia estar mais feliz'

Para a surpresa da comunidade do futebol mundial, Lionel Messi está de volta à Catalunha, mas não como jogador. O astro argentino comprou um clube espanhol, e muitos europeus reagiram nas redes sociais.

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O novo clube de Lionel Messi é o UE Cornellà, que disputa a terceira divisão da Espanha. A transação marca um novo passo na carreira do camisa 10 como investidor esportivo, estreitando ainda mais seus laços com a região onde fez história pelo Barcelona.

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Nas redes sociais, europeus se chocaram com a decisão do astro argentino. Veja os comentários abaixo, com tradução:

Lionel Messi em ação pelo Inter Miami em amistoso contra o Del Valle, em Porto Rico (Foto: Jaydee Lee SERRANO / AFP)

Veja reação dos europeus com novo clube de Messi

Tradução sobre Messi: Ele está seguindo os passos do maior futebolista. Ele está aprendendo o lado empresarial do futebol. Isso é bom de ver. Parabéns a ele.

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Tradução: Messi disse "aposentadoria é para os fracos." O cara acabou de comprar um clube inteiro da terceira divisão como se fosse o Modo Carreira do FIFA. UE Cornellà prestes a ter mais Ballons d'Or na sala da diretoria do que gols nesta temporada. Só assistam.

Tradução: Não é esse o sonho do Cristiano Ronaldo?

Tradução: Você vê por que ir para o Inter Miami foi uma das melhores jogadas que Messi já fez. Ele teve a chance de ser orientado por David Beckham, um dos melhores no jogo e um dos mais bem-sucedidos com clubes startups. Messi é dado como certo para fazer um grande trabalho e construir algo espetacular. Não poderia estar mais feliz pelo GOAT.

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Conheça o UE Cornellà

Fundado em 1951, o UE Cornellà, clube comprado por Messi, vive um momento de ascensão. Atualmente na terceira posição do Grupo V, a equipe já está garantida nos playoffs e sonha com uma vaga na segunda divisão espanhola para a temporada 2026/27.

Aos 38 anos, o projeto de Messi para o clube foca no que ele conhece melhor: a formação de atletas. O Cornellà é conhecido por ser um celeiro de talentos, tendo revelado nomes como: David Raya (Goleiro do Arsenal), Gerard Martín (Lateral do Barcelona) e Jordi Alba (Ex-Barça e Inter Miami).

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