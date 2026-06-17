logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

AO VIVO: assista à coletiva de Danilo, defensor da Seleção Brasileira

Defensor recebeu minutos contra o Marrocos, em estreia na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 14:00
Favorite o Lance! no Google

Nesta quarta-feira (17), o zagueiro Danilo concederá entrevista coletiva em Nova Jérsei, local de preparação da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026, na véspera do confronto com o Haiti, válido pelo Grupo C. A Lance!TV transmite ao vivo e com imagens as declarações do defensor a partir das 15h (de Brasília).

continua após a publicidade
  • Lance!

    Em campo: Neymar segue nova etapa de treinos na Seleção

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Live Seleção direto da Granja Coletiva + Treino (DIA 2).jpg

    AO VIVO: assista ao treino da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (17) pela Lance!TV

    Seleção Brasileira
    Há 7 horas
  • Matheus Cunha em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026

    Cunha, Endrick e Luiz Henrique se destacam na marcação e ‘pressionam’ Ancelotti por vaga

    Seleção Brasileira
    Há 15 horas

    • Danilo concede coletiva após boa atuação

    Danilo esteve em campo na estreia do Brasil no Mundial, diante do Marrocos. O jogador do Flamengo entrou no intervalo, substituindo Ibañez, e atuou improvisado na lateral. Embora não seja utilizado com frequência nessa função nos últimos anos, o atleta tem a lateral como posição de origem.

    Com a lesão de Wesley, cortado da convocação por um problema na coxa, Danilo disputa posição no setor. O técnico Carlo Ancelotti ainda não indicou quem será o titular diante do Haiti. Ainda assim, na avaliação de parte dos torcedores, o defensor de 34 anos teve desempenho superior nos 45 minutos em campo e pode ganhar a vaga.

    continua após a publicidade

    Antes da coletiva, Danilo participou da atividade com o restante do elenco da Seleção Brasileira no gramado de Morristown. Os 15 minutos iniciais abertos à imprensa foram marcados por trabalhos leves de aquecimento, sem sinais de ensaios táticos ou definições de titulares e reservas por parte de Ancelotti.

    Neymar treina pela primeira vez nos EUA

    O principal destaque da atividade foi Neymar. Pela primeira vez desde a chegada da Seleção aos Estados Unidos, o atacante foi a campo com o grupo e apresentou evolução na recuperação da lesão na panturrilha, que o afastou da estreia contra o Marrocos e dos amistosos anteriores ao Mundial.

    continua após a publicidade

    Na terça-feira (16), o camisa 10 havia participado de atividades leves, ainda sem bola e usando tênis. Desta vez, com chuteiras, ele passou pelo tradicional "corredor polonês" de recepção dos companheiros e realizou exercícios com bola de forma individual, sob acompanhamento da preparação física da Seleção Brasileira.

    Apesar da evolução, a comissão técnica, liderada por Ancelotti, não deve acelerar o retorno do atacante. A tendência é que Neymar seja utilizado apenas na terceira rodada, contra a Escócia, ou preservado para as fases eliminatórias, caso a classificação seja confirmada.

    Brasil e Haiti se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). A Lance!TV também fará cobertura ao vivo da partida, com reações em tempo real diretamente da redação.

    📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias da Copa do Mundo

    Lance!TV transmite a coletiva da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (17) (Foto: Arte/Lance!)
    Lance!TV transmite a coletiva da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (17) (Foto: Arte/Lance!)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoEm campo: Neymar segue nova etapa de treinos na SeleçãoHá 1 hora
    Live Seleção direto da Granja Coletiva + Treino (DIA 2).jpg
    Seleção BrasileiraAO VIVO: assista ao treino da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (17) pela Lance!TVHá 4 horas
    cristiano ronaldo portugal
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (17/06/2026)Há 5 horas
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraIncomum? Estratégia de Ancelotti é adotada por outros da elite europeiaHá 6 horas
    Matheus Cunha em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Seleção BrasileiraCunha, Endrick e Luiz Henrique se destacam na marcação e 'pressionam' Ancelotti por vagaHá 7 horas
    Raphinha disputa bola no amistoso do Brasil contra o Panamá
    Seleção BrasileiraEntenda como amistoso com o Panamá pode ajudar o Brasil contra o HaitiHá 7 horas

    Mais LANCE!

    Jogadores do Brasil conversam durante pausa para hidratação do jogo contra Marrocos
    Saúde ou interesse: pausa para hidratação na Copa do Mundo divide opiniões
    Holanda pode assumir o posto de seleção com a maior sequência de invencibilidade em Copas (Foto: Reuters/Fabian Bimmer/File Photo/Folhapress)
    Contra a Suécia, Holanda pode superar marca histórica do Brasil de Pelé
    Messi supera Pelé e atinge recorde histórico na Copa do Mundo após gols contra Argélia
    Sede da CBF (Foto: Divulgação/CBF)
    Filho de Gilmar Mendes liga para presidentes de federações após denúncias contra Xaud
    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
    Treino fechado da Seleção tem Neymar em campo e presença de Biancardi e familiares
    Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé faz menção à Seleção Brasileira após vitória da França: 'É complicado'
    Portal norte-americano registra atrasos em início de partidas da Copa do Mundo (Fotógrafo: Rafael Ribeiro / CBF)
    Jogadores do Brasil não se destacam em nenhuma das três estatísticas contabilizadas pela Fifa na Copa do Mundo
    Paquetá durante partida da Seleção contra o Panamá (Foto: Divulgação/CBF)
    Diretor do Flamengo, José Boto avalia Danilo e Paquetá na Seleção: 'Um pouco abaixo'
    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Análise: Ancelotti desvia da pressão por Neymar, mas encara clamor pelo menino Endrick
    Bruno Guimarães tenta a finalização em treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Raphinha, Bruno Guimarães e Magalhães voltam a treinar na Seleção
    Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Estatísticas mostram quem se destacou e quem decepcionou na estreia do Brasil na Copa do Mundo
    Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
    Brasil tem maior probabilidade de classificação no Grupo C, seguido por Escócia e Marrocos; veja números
    Wesley, Raphinha, Vini Jr e Neymar assistem ao segundo tempo de Brasil x Panamá do banco de reservas
    Erros em clássicos e acusação do Real de torcer pelo Barça: conheça o juiz de Brasil x Haiti