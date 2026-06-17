AO VIVO: assista à coletiva de Danilo, defensor da Seleção Brasileira Defensor recebeu minutos contra o Marrocos, em estreia na Copa do Mundo

Nesta quarta-feira (17), o zagueiro Danilo concederá entrevista coletiva em Nova Jérsei, local de preparação da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026, na véspera do confronto com o Haiti, válido pelo Grupo C. A Lance!TV transmite ao vivo e com imagens as declarações do defensor a partir das 15h (de Brasília).

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Danilo concede coletiva após boa atuação

Danilo esteve em campo na estreia do Brasil no Mundial, diante do Marrocos. O jogador do Flamengo entrou no intervalo, substituindo Ibañez, e atuou improvisado na lateral. Embora não seja utilizado com frequência nessa função nos últimos anos, o atleta tem a lateral como posição de origem.

Com a lesão de Wesley, cortado da convocação por um problema na coxa, Danilo disputa posição no setor. O técnico Carlo Ancelotti ainda não indicou quem será o titular diante do Haiti. Ainda assim, na avaliação de parte dos torcedores, o defensor de 34 anos teve desempenho superior nos 45 minutos em campo e pode ganhar a vaga.

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Antes da coletiva, Danilo participou da atividade com o restante do elenco da Seleção Brasileira no gramado de Morristown. Os 15 minutos iniciais abertos à imprensa foram marcados por trabalhos leves de aquecimento, sem sinais de ensaios táticos ou definições de titulares e reservas por parte de Ancelotti.

Neymar treina pela primeira vez nos EUA

O principal destaque da atividade foi Neymar. Pela primeira vez desde a chegada da Seleção aos Estados Unidos, o atacante foi a campo com o grupo e apresentou evolução na recuperação da lesão na panturrilha, que o afastou da estreia contra o Marrocos e dos amistosos anteriores ao Mundial.

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Na terça-feira (16), o camisa 10 havia participado de atividades leves, ainda sem bola e usando tênis. Desta vez, com chuteiras, ele passou pelo tradicional "corredor polonês" de recepção dos companheiros e realizou exercícios com bola de forma individual, sob acompanhamento da preparação física da Seleção Brasileira.

Apesar da evolução, a comissão técnica, liderada por Ancelotti, não deve acelerar o retorno do atacante. A tendência é que Neymar seja utilizado apenas na terceira rodada, contra a Escócia, ou preservado para as fases eliminatórias, caso a classificação seja confirmada.

Brasil e Haiti se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). A Lance!TV também fará cobertura ao vivo da partida, com reações em tempo real diretamente da redação.

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