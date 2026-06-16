Ex-Globo, Ivan Moré deixa LeoDias TV durante cobertura da Copa do Mundo Jornalista disse que desligamento ocorreu por decisão editorial conjunta

O jornalista e apresentador Ivan Moré deixou a LeoDias TV pouco mais de um mês após ser anunciado como reforço do canal. A saída ocorreu durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos.

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Antes de chegar à LeoDias TV, o Moré passou mais de duas décadas no Grupo Globo, onde foi repórter, apresentador do Globo Esporte São Paulo e do Esporte Espetacular. Após deixar a emissora em 2019, também desenvolveu projetos próprios, atuou como produtor de conteúdo digital e comandou programas esportivos na RedeTV!.

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Jornalista confirma saída e seguirá cobrindo a Copa do Mundo

Segundo o Notícias da TV, a saída de Ivan Moré teria sido motivada por divergências editoriais com a direção da LeoDias TV. O portal afirma que o jornalista tentou barrar a publicação de uma reportagem sobre uma suposta amante de Samir Xaud, presidente da CBF, o que gerou atrito com Leo Dias. Após o episódio, a empresa também teria identificado uma mudança de postura do apresentador durante a cobertura da Copa do Mundo, incluindo aparições sem a identificação do canal e a produção de conteúdo para outras plataformas. Moré negou essa versão e disse que se tratou de uma "decisão editorial conjunta".

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Em publicação nas redes sociais, o jornalista destacou que segue trabalhando na cobertura do Mundial de forma independente e negou qualquer conflito envolvendo sua saída.

— Tem gente que cobre entretenimento. Tem gente que cobre futebol. O mundo precisa dos dois. Por um tempo, acreditamos que dava para cruzar os dois mundos. Talvez desse. Mas, no fim, cada um seguiu o seu caminho. O meu sempre foi um só: o esporte — escreveu Moré. Ele também ressaltou que está nos Estados Unidos cobrindo a Copa do Mundo com recursos próprios e autonomia editorial.

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— Estou aqui nos Estados Unidos, na primeira Copa verdadeiramente digital da história, num formato de investimento do próprio bolso, construído com planejamento, dedicação e muito trabalho. Credenciado e com microfone na mão. Com autonomia editorial, sem depender de ninguém — afirmou.

Ainda na publicação, Ivan classificou como especulação as informações que apontavam uma demissão unilateral.

— Minha saída da LeoDias TV foi uma decisão editorial conjunta, amigável e confirmada pelas próprias partes. Nada além disso. O resto é especulação de quem não estava lá e provavelmente nunca vai estar — disse.

— Antes de mais nada, qualquer veículo de imprensa que está noticiando uma "demissão" não fez sua tarefa de casa: ouvir as partes. Princípio básico do jornalismo — declarou.

Até o momaento, a LeoDias TV não divulgou um posicionamento público detalhando as circunstâncias do encerramento da parceria. Moré segue realizando a cobertura da Copa do Mundo e participando de conteúdos produzidos pelo Metrópoles durante o torneio.

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