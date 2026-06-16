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Mbappé tem quantos gols em Copas do Mundo? Confira

Craque e capitão francês já acumula números impressionantes em Mundiais

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/06/2026 15:34
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Mbappé (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)
Mbappé (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)
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O craque e capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, já construiu uma trajetória impressionante em Copas do Mundo mesmo tendo apenas 27 anos. Campeão mundial com os franceses e protagonista em duas edições do torneio, o atacante acumula números que o colocam entre os grandes nomes da história da competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O craque e capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, já construiu uma trajetória impressionante em Copas do Mundo mesmo tendo apenas 27 anos. Campeão mundial com os franceses e protagonista em duas edições do torneio, o atacante acumula números que o colocam entre os grandes nomes da história da competição.

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    • Mbappé disputou duas Copas do Mundo até o momento: a de 2018, na Rússia, e a de 2022, no Catar. Ao todo, entrou em campo em 14 partidas de Mundial com a camisa da França.

    Os números do atacante são impressionantes. Em apenas duas edições, Mbappé marcou 12 gols. Na campanha do título em 2018, balançou as redes quatro vezes e teve papel importante na conquista francesa.

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    Já em 2022, viveu sua melhor atuação em Copas ao marcar incríveis oito gols. Entre eles, o hat-trick na final contra a Argentina, feito raríssimo na história do torneio. Apesar da grande atuação, a França acabou derrotada nos pênaltis e ficou com o vice-campeonato. Mbappé terminou a competição como artilheiro do Mundial.

    Com 12 gols em apenas 14 partidas, o atacante possui uma das melhores médias da história das Copas do Mundo. Os números já colocam o craque na 6ª posição no ranking dos maiores artilheiros da história da competição.

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    Confira os gols marcados por Mbappé em Copas do Mundo:

    Copa de 2018

    1. França 1 x 0 Peru (Fase de Grupos): 1 gol
    2. França 4 x 3 Argentina (Oitavas de Final): 2 gols
    3. França 4 x 2 Croácia (Final): 1 gol

    Copa de 2022

    1. França 4 x 1 Austrália (Fase de Grupos): 1 gol
    2. França 2 x 1 Dinamarca (Fase de Grupos): 2 gols
    3. França 3 x 1 Polônia (Oitavas de Final): 2 gols
    4. França 3 x 3 Argentina (4x2 nos pênaltis) (Final): 3 gols

    Quando Mbappe estreou pela Seleção?

    A estreia de Kylian Mbappé pela seleção principal da França aconteceu em 25 de março de 2017. Na ocasião, o atacante tinha apenas 18 anos e fez sua primeira partida com a camisa dos Bleus ao entrar no segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre Luxemburgo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

    Desde então, em nove anos defendendo os Bleus, o atacante soma 98 partidas, com impressionantes 56 gols marcados e 34 assistências distribuídas.

    Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)

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