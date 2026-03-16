Ídolo do Manchester United afirma que saída de Casemiro é a decisão correta

O ex-jogador e comentarista Gary Neville afirmou no último domingo (15) que o Manchester United deve manter o planejamento e liberar o volante Casemiro ao final da atual temporada. A avaliação ocorreu após a vitória da equipe por 3 a 1 sobre o Aston Villa, pela 30ª rodada da Premier League, partida na qual o meio-campista brasileiro abriu o placar. O resultado deixou o time comandado pelo técnico Michael Carrick com três pontos de vantagem sobre a equipe de Unai Emery na disputa direta pela terceira colocação da liga.

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Apesar de o anúncio da saída do atleta de 34 anos ao término de seu contrato ter sido formalizado em janeiro, seu desempenho recente gerou um movimento de torcedores pedindo a sua permanência no Old Trafford. Casemiro foi titular nos últimos 13 jogos do campeonato, assumiu um papel de liderança tática sob a nova comissão técnica e chegou à marca de sete gols, registrando o seu melhor número ofensivo na temporada.

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Prioridades no mercado

Mesmo reconhecendo a influência positiva do brasileiro na equipe, Neville argumenta que a diretoria do Manchester United precisa focar na reformulação do setor. O comentarista destacou que a próxima prioridade do clube na janela de transferências deve ser o meio-campo central, insistindo na necessidade de contratar dois novos jogadores para a posição caso o time almeje ser competitivo em um eventual retorno à Champions League.

Para justificar seu ponto de vista, o ex-jogador e ídolo do Manchester United abordou a trajetória do volante e a forma como a atual passagem pelo futebol inglês se encaixa na reta final de sua carreira esportiva.

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– Obviamente, o Manchester United o contratou na reta final de sua carreira. Ele era um meio-campista central excepcional que jogou em um dos meio-campos mais dominantes que você já viu no Real Madrid. Mas é certo que o United o deixe ir, e é certo que ele saia do United – declarou o especialista.

Gary Neville é comentarista da Sky Sports (Foto: Reprodução / Sky Sports)

Despedida em alta

Neville ressaltou que a boa fase técnica e a forte conexão criada com as arquibancadas, simbolizada pelos beijos do jogador no escudo do clube, devem ser vistas como o encerramento ideal de um ciclo. Ele pontuou que o cenário atual é perfeito para uma despedida amigável e memorável entre o atleta e a instituição.

– É como uma participação especial no final da carreira dele. Quase como um canto do cisne, onde ele provavelmente está adorando cada minuto, e dá para ver isso. Os torcedores o adoram, e é justo que ele saia no final da temporada – completou Neville.

Casemiro comemorando o gol com Bruno Fernandes e Matheus Cunha (Foto: Paul Ellis)

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