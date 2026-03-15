Casemiro e Matheus Cunha somam 25% dos gols do Manchester United na Premier League

Na véspera da convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti, Casemiro e Matheus Cunha marcaram na vitória do Manchester United por 3 a 1 sobre o Aston Villa, na Premier League. Nomes de confiança do treinador italiano, a dupla também vem sendo impactante na campanha dos Diabos Vermelhos no Campeonato Inglês.

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Tanto Casemiro, quanto Matheus Cunha balançaram as redes sete vezes dos adversários do Manchester United na Premier League. Com 14 gols somados, a dupla tem 25,9% dos 54 gols marcados pelos Red Devils na atual edição do Campeonato Inglês.

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Atualmente, os brasileiros ocupam o 3º lugar no pódio dos maiores artilheiros do Manchester United na Premier League ao lado de Bruno Fernandes. Neste momento, Casemiro e Matheus Cunha estão atrás apenas de Sesko e Mbeumo, que estufaram as redes nove vezes na competição mais importante da Inglaterra.

Com o impacto da dupla brasileira, o Manchester United ocupa a 3ª colocação da Premier League e se aproxima de conquistar uma vaga na próxima Champions League após uma temporada muito ruim. Na janela de transferências, Matheus Cunha foi um dos reforços da equipe comandada atualmente por Michael Carrick e vem fazendo valer o investimento feito para tirá-lo do Wolverhampton.

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Casemiro e Matheus Cunha são nomes de confiança de Ancelotti

Um dos líderes do elenco da Seleção Brasileira nas Copas de 2018 e 2022, Casemiro estava afastado da Seleção Brasileira desde outubro de 2023 até a chegada de Carlo Ancelotti. O volante esteve presente em todas as listas do treinador italiano e tem um gol e uma assistência desde o seu retorno.

Assim como Casemiro, Matheus Cunha esteve longe da Seleção Brasileira desde outubro de 2023, mas foi chamado ainda por Dorival Júnior em março de 2025. Com Ancelotti, o atacante esteve presente em três das quatro convocações e tem duas assistências com a Amarelinha desde a chegada do italiano.

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