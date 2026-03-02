Manchester United busca brasileiro para substituir Casemiro
Brasileiro do Newcastle teria sido indicado por Casemiro
O Manchester United iniciou o planejamento de mercado para substituir Casemiro, que anunciou recentemente que não renovará com o clube para a próxima temporada. Sob o comando de Michael Carrick, a equipe tem apresentado uma recuperação na Premier League e segue na disputa por uma vaga na Champions League. Diante da iminente saída de uma peça fundamental do elenco, a diretoria prepara uma forte investida para a próxima janela de transferências. A informação é do jornal espanhol "As".
Para suprir a ausência do veterano, a estimativa do clube de Old Trafford é destinar um orçamento de aproximadamente 200 milhões de euros focado exclusivamente na contratação de um novo meio-campista. O perfil desejado pela equipe envolve jogadores com experiência e já consolidados no ritmo da Premier League. Na lista de prioridades, três nomes ganham destaque, incluindo duas peças fundamentais de um clube rival.
Alvos do Newcastle
Entre os principais alvos do Manchester United estão o brasileiro Bruno Guimarães e o italiano Sandro Tonali, ambos do Newcastle. A contratação de Bruno Guimarães, que atualmente se recupera de lesão, conta com a recomendação do próprio Casemiro. As negociações para a renovação de seu vínculo com o Newcastle encontram-se travadas no momento, o que atrai a atenção dos Diabos Vermelhos, que o consideram um pilar para a construção do futuro da equipe.
No caso de Tonali, há o interesse da Juventus em promover o retorno do atleta à Itália, mas as limitações financeiras do clube de Turim tornam uma transferência para uma equipe do "Big Six" inglês um cenário mais viável atualmente. O Manchester United já realizou contatos informais com o entorno de ambos os jogadores, mas sabe que a negociação com o Newcastle será complexa. O clube rival já indicou que aceitaria negociar apenas um dos dois atletas e possui um histórico de negociações rígidas, como a venda de Alexander Isak por 150 milhões de euros no último ano.
Outras opções no mercado nacional
Outro nome de forte interesse da diretoria é o de Elliot Anderson, do Nottingham Forest. O jogador britânico tem se destacado na competição, alcançando um nível de evolução que lhe rendeu espaço de destaque na seleção da Inglaterra, ao disputar posição com Jude Bellingham. O valor de uma possível transferência, no entanto, dependerá diretamente da permanência ou não do Nottingham Forest na primeira divisão inglesa ao final da atual temporada.
Além do trio principal, o Manchester United também monitora alternativas no mercado. Adam Wharton e o brasileiro João Gomes aparecem como opções secundárias na lista de potenciais contratações. O objetivo da diretoria é garantir a chegada de um atleta capaz de reforçar o setor de meio-campo de forma imediata e a longo prazo.
