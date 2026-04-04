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Drible em Gerson durante São Paulo x Cruzeiro viraliza: 'De graça'

Equipes se enfrentam pela 10ª rodada do Brasileirão

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
19:53
Gerson virou asunto durante São Paulo x Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
imagem cameraGerson virou asunto durante São Paulo x Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
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São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (4), no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo da partida, o volante Bobadilla protagonizou um drible em Gerson que viralizou nas redes sociais.

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O lance aconteceu no meio de campo. Ao receber um passe, o camisa 16 do São Paulo em um toque conseguiu dar uma caneta no jogador do Cruzeiro. Gerson passou batido pelo adversário após o drible desnorteante.

Nas redes sociais, a jogada não passou despercebida entre os torcedores que acompanhavam a partida. A repercussão do drible foi grande. Veja abaixo:

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