São Paulo x Cruzeiro: Lucas Romero é desfalque para a partida

O Cruzeiro enfrentará o São Paulo na noite deste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, apesar de contar com o retorno de Kaiki, o técnico Artur Jorge não poderá ter Lucas Romero, cortado da partida.

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O volante ficou fora até mesmo do banco de reservas. No último jogo, ele ficou de fora do 11 inicial, mas entrou na segunda etapa do duelo contra o Vitória.

O Cruzeiro não confirma oficialmente, mas Lucas Romero apresentou um incômodo e foi cortado do duelo no Morumbis, preservado pela comissão técnica de Artur Jorge. A informação foi divulgada pela Samuca TV.

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Artur Jorge ((Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro))

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São Paulo x Cruzeiro

Depois de vencer pela primeira vez no Brasileirão, o Cruzeiro busca sua segunda vitória no torneio na noite deste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis. Para o jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Artur Jorge poderá contar com um retorno importante.

Kaiki, que foi baixa na estreia do português, está à disposição para enfrentar o Tricolor. O lateral esteve com a Seleção Brasileira na última semana e foi substituído por Kauã Moraes contra o Vitória.

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Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o São Paulo vem com: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge.

Após a partida deste sábado, a delegação cruzeirense sequer voltará à Belo Horizonte. Os jogadores seguirão direto para o Equador, para a estreia do Cruzeiro na Libertadores. A Raposa enfrenta o Barcelona-ECU, no Estádio Monumental, na terça-feira (7), às 21h (de Brasília).

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