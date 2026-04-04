Veja gols em São Paulo x Cruzeiro: Ferreirinha faz hat-trick

O São Paulo saiu na frente do placar na partida contra o Cruzeiro, deste sábado (4), no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Calleri foi o responsável por marcar para o Tricolor, de pênalti, e Ferreirinha ampliou minutos depois.

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A penalidade aconteceu aos oito minutos da primeira etapa, quando o zagueiro Villalba derrubou o atacante Artur dentro da área. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não hesitou em marcar a penalidade.

A cobrança ficou com o atacante Calleri, que com frieza deslocou o goleiro Matheus Cunha para abrir o placar no Morumbis aos 11 minutos. Veja abaixo:

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Quatro minutos depois, aos 15', foi a vez de Ferreirinha ampliar o placar para o São Paulo. O gol do camisa 11 surgiu através de uma boa transição ofensiva da equipe de Roger Machado. Artur puxou o contra-ataque rápido e com um passe milimétrico encontrou o companheiro na área do Cruzeiro para marcar. Veja abaixo:

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O Cruzeiro conseguiu diminuir a desvantagem no placar no início do segundo tempo. O atacante Christian foi o responsável por marcar para a equipe celeste após uma boa jogada coletiva da equipe do técnico Arthur Jorge. Veja abaixo:

Aos 16 minutos, Ferreirinha voltou a balançar as redes para o São Paulo. Desta vez, o atacante aproveitou um rebote para marcar pela segunda vez. Veja abaixo:

Para completar a noite mágica, Ferreirinha voltou a balançar as redes no Morumbis. Aos 46 minutos, após uma jogada individual, o camisa 11 balançou as redes pela terceira fez no confronto com um belo gol. Veja abaixo: