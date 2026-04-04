Futebol Nacional

Veja gols em Coritiba x Fluminense: Cóser abre o placar, e John Kennedy empata

Equipes se enfrentam neste sábado no Couto Pereira, em Curitiba

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
19:06
Atualizado há 3 minutos
Coritiba x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Coritiba/Reprodução)
imagem cameraCoritiba x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Coritiba/Reprodução)
Coritiba e Fluminense se enfrentam neste sábado (4), pela décima rodada do Brasileirão. O confronto em Curitiba acontece a partir das 20h30 (de Brasília), e com transmissão da Record, CazéTV e Premiere.

Bela jogada de Ronier na meia-esquerda. Ele chama Otávio para dançar e entrega na esquerda para Josué, que domina e cruza na segunda trave. Cóser aparece fechando por ali, se antecipando a Guilherme Arana e completa para o fundo da rede. Coxa sai na frente!

Arana cobra falta na área, Pedro Rangel sai caçando borboleta e não acerta a bola, e ela sobra limpa para John Kennedy só empurrar para o gol vazio e deixar tudo igual no Couto Pereira.

Tudo sobre o jogo entre Coritiba e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Coritiba x Fluminense
10ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (streaming) e Premiere (pay-per-view).
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS).
🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Maira Mastella Moreira (RS).
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

  • Matéria
  • Mais Notícias