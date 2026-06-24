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Brasil x Escócia: Globo toma decisão após sucesso da concorrência

Emissora contará com maior tempo de pré-jogo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
24/06/2026 12:52
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Everaldo Marques narrará a disputa entre Brasil x Escócia (Foto: Reprodução/Instagram)
Everaldo Marques narrará a disputa entre Brasil x Escócia (Foto: Reprodução/Instagram)

Em clima de jogo do Brasil, a Tv Globo decidiu ampliar significativamente o tempo de pré-jogo da partida contra a Escócia, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A transmissão do aquecimento, prevista para as 18h, passará a ter início às 16h45 nesta quarta-feira (24).

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    Mudança da Globo para Brasil x Escócia, é motivada por emissora rival (Foto: Reprodução)
    Mudança da Globo para Brasil x Escócia, é motivada por emissora rival (Foto: Reprodução)

    Objetivos com a mudança

    A mudança visa maior audiência e retenção do público no canal durante o jogo Brasil x Escócia, visto que todos os concorrentes também exibirão a partida. Recentemente, diversos telespectadores discutiram entre TV aberta e streaming, evidenciando a disputa entre emissoras.

    Esta alteração representa mais do que o dobro do tempo original de pré-jogo e foi motivada pela concorrência com o SBT e a CazéTV. A decisão foi tomada na noite de terça-feira (23), após a definição das transmissões para a última rodada da fase de grupos.

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    ➡️Às vésperas de Brasil x Escócia, Yamal é visto usando boné da Seleção

    Everaldo Marques narrará o jogo entre Brasil e Escócia na Globo. Os comentários ficarão a cargo de Cristiane Rozeira, Júnior, Denilson de Oliveira e Ana Thaís Matos.

    Superação de concorrentes em Brasil x Escócia se torna motivo

    O temor de perder mais audiência para o SBT pesou diretamente na decisão. Na sexta-feira (19), a transmissão de Brasil 3 x 0 Haiti pelo canal da família Abravanel, com narração de Galvão Bueno, registrou picos de 13 pontos na Grande São Paulo; cada ponto equivale a 199 mil telespectadores.

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    Os números surpreenderam tanto a direção do SBT quanto o próprio Galvão Bueno, que esperavam 10 pontos na capital paulista. Globo e SBT exibirão juntas Espanha x Uruguai e Suécia x Japão, dois jogos entre os mais aguardados da última rodada da fase de grupos.

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