Brasileira mostra mercado da Noruega tomado de produtos da Copa do Mundo Carioca mora na Noruega e compartilha sua rotina

A influenciadora Gisele, do Rio de Janeiro, mora na Noruega há anos. Em suas redes sociais, a psicóloga compartilhou com seus seguidores os produtos do mercado norueguês, que estão completamente tomados pelo clima de Copa do Mundo.

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Confira com o Lance! o vídeo postado pela influenciadora, em suas redes sociais:

Mercado da Noruega está cheio de produtos relacionados ao futebol (Foto: Reprodução/giginoruega)

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O país nórdico não se classificava para a Copa do Mundo há 28 anos. A última vez que disputaram a competição foi em 1998, na França, quando foram eliminados nas oitavas de final. Um Mundial antes, em 1994, Alfie Haaland, pai de Erling Haaland, estava no plantel norueguês, mas os vikings não passaram da fase de grupos. Posteriormente, o Brasil seria tetracampeão mundial, contra a Itália.

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Destaque da Copa

Além do bom desempenho, a Noruega está se destacando na Copa do Mundo pela icônica comemoração de remada do barco viking. O que surgiu parecendo uma brincadeira começou a tomar proporções cada vez maiores, inclusive, na última partida e vitória da seleção, contra Senegal, os jogadores se juntaram à torcida e remaram juntos rumo aos 16 avos de final, já que Haaland e seus companheiros venceram os dois primeiros confrontos do torneio e estão classificados.

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Outro fator que destaca os noruegueses, é claro, é o fato de jogarem ao lado de Erling Haaland, que em suas primeiras duas partidas de Copa do Mundo já soma quatro gols.