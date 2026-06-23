Atuação de filho de Zidane na Copa do Mundo é criticada nas redes: 'Só pelo nome' Jogador foi extremamente criticado na primeira rodada

Durante a partida entre Argélia e Jordânia, pela Copa do Mundo, Luca Zidane, goleiro argelino, sofreu um gol que, para muitos, era evitável. Contra a Argentina, na rodada anterior, o guarda-metas já havia sido criticado pela sua atuação.

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Confira o que estão dizendo nas redes sociais:

Luca Zidane e Zinedine Zidane (Foto: Reprodução/Instagram)

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Durante a partida da primeira rodada da Copa do Mundo, entre Argentina e Argélia, Luca Zidane sofreu três gols no histórico hattrick de Lionel Messi, que o fez igualar a marca de Klose com mais gols em Copas do Mundo. Após a segunda rodada, o argentino já superou os 16 marcando mais dois.

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No primeiro gol da Argentina naquela partida, a falha de Zidane era "interpretativa". Muitos internautas julgaram aquele gol como "normal". No entanto, os outros dois gols de Lionel Messi não contaram apenas com a genialidade do argentino. Em um deles, Zidane espalma um chute defensável para o meio da área, Messi aproveita o rebote e coloca a bola para dentro.

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Já na partida contra a Jordânia, o goleiro do time argelino sofre um tento onde a bola passa muito perto de sua mão esquerda, em uma velocidade não tão alta.

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