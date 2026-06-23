Alex Escobar se pronuncia e explica mal-estar ao vivo: 'Negócio muito doido' Repórter falava da Seleção Brasileira quando passou mal

Após um mal-estar durante uma aparição ao vivo na manhã desta segunda-feira (22), falando sobre a Copa do Mundo, o apresentador Alex Escobar foi a um hospital e recebeu atendimento médico. Na madrugada desta terça-feira (23), ainda hospitalizado, o jornalista se pronunciou em suas redes sociais, tranquilizando os seguidores.

continua após a publicidade

➡️ Globo se manifesta sobre estado de saúde de Alex Escobar; veja detalhes

Veja o que escreveu Escobar no Instagram:

- Gente boa, resolvi escrever para não postar aquele dramático vídeo com roupa de hospital. Estou bem, sem sintomas de nada. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta mas estou bem. Tive dificuldade para falar, negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras. Fiz exame bagarai e amanhã vou fazer mais pra afastar qualquer tipo de suspeita. Enfim, ano de surpresinhas e desafios que não costumo enfrentar, mas estamos na chuva e de vez em quando respinga na gente, não tem jeito. O vídeo dá uma impressionada mesmo, mas acreditem, me sinto pronto desde aquele momento pra assistir a um jogo do America, fazer um Cafezinho, cantar um samba. Estou bem e falando direito. Patrícia Poeta, desculpe o auê! Nos encontramos em breve, assim que The Good Doctor me liberar. Obrigado por tanto carinho e orações. A gente se vê em breve direto de algum lugar dos States - relatou, em suas redes sociais.

Alex Escobar estava fazendo uma passagem sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

O episódio ocorreu enquanto o jornalista falava ao vivo com a apresentadora Patrícia Poeta, direto de Nova Jersey, no programa "Encontro". Alex Escobar está nos Estados Unidos e acompanha a Copa do Mundo com o grupo Globo. Por precaução, a Globo tirou o jornalista da cobertura do próximo jogo da Seleção Brasileira, nesta quarta-feira (24), contra a Escócia.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas