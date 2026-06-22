Noruega x Senegal: Veja os melhores momentos do jogo do Grupo I da Copa do Mundo Haaland volta a brigar pela liderança na artilharia da Copa

A partida entre Noruega e Senegal acabou em 3 a 2 para os noruegueses, que conquistaram uma vitória suada após quase levarem um empate no último lance do jogo. Haaland, do país nórdico, marcou duas vezes e retornou ao topo da tabela de artilheiros da Copa do Mundo.

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Haaland marca mais dois na Copa do Mundo e choca a web: 'Aberração'

Confira os melhores momentos do jogo:

O norueguês Erling Haaland marca o terceiro gol na vitória sobre Senegal (Foto: Timothy A. CLARY / AFP)

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Centroavante do Manchester City, Haaland nasceu na Inglaterra, quando seu pai, "Alfie" Haaland, também atuava pelo City. O atleta, no entanto, cresceu na Noruega e começou sua carreira no futebol de base no país nórdico, sendo assim, optou por defender o time nacional norueguês.

Essa é a primeira Copa do Mundo do Cometa Haaland, que ainda estava no Borussia Dortmund em 2022, quando sua equipe não conseguiu conquistar a tão sonhada vaga no Mundial. Com quatro gols em dois jogos, o atleta, caso tenha mais oportunidades de jogar a competição, pode chegar perto de igualar ou até mesmo igualar Mbappé e Messi, que possuem 16 e 18 gols em mundiais.

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Com pouco mais de seis anos de carreira, Haaland já marcou mais de 350 gols, se tornando um dos jogadores mais rápidos a atingir a marca até hoje. No Manchester City, em três anos, o cometa já marcou mais de 160 vezes. Na Champions League, inclusive, ingualou o recorde de Messi com seis gols em uma única partida.