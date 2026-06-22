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Haaland marca mais dois na Copa do Mundo e choca a web: 'Aberração'

Esta é a primeira Copa do Mundo do norueguês

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
22/06/2026 23:19
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O norueguês Erling Haaland marca o terceiro gol na vitória sobre Senegal (Foto: Timothy A. CLARY / AFP)
O norueguês Erling Haaland marca o terceiro gol na vitória sobre Senegal (Foto: Timothy A. CLARY / AFP)

Erling Haaland, jogador da Noruega e do Manchester City, marcou dois gols na sua estreia em Copas do Mundo, contra o Iraque. Na segunda partida, agora contra Senegal, o atacante já fez mais dois. Na internet, os internautas se chocaram com a efetividade do atacante.

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    Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images via AFP)

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    Centroavante do Manchester City, Haaland nasceu na Inglaterra, quando seu pai, "Alfie" Haaland, também atuava pelo City. O atleta, no entanto, cresceu na Noruega e começou sua carreira no futebol de base no país nórdico, sendo assim, optou por defender o time nacional norueguês.

    Essa é a primeira Copa do Mundo do Cometa Haaland, que ainda estava no Borussia Dortmund em 2022, quando sua equipe não conseguiu conquistar a tão sonhada vaga no Mundial. Com quatro gols em dois jogos, o atleta, caso tenha mais oportunidades de jogar a competição, pode chegar perto de igualar ou até mesmo igualar Mbappé e Messi, que possuem 16 e 18 gols em mundiais.

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    Com pouco mais de seis anos de carreira, Haaland já marcou mais de 350 gols, se tornando um dos jogadores mais rápidos a atingir a marca até hoje. No Manchester City, em três anos, o cometa já marcou mais de 160 vezes. Na Champions League, inclusive, ingualou o recorde de Messi com seis gols em uma única partida.

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