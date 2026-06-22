The Athletic elege camisa do Brasil na Copa de 2002 como uma das mais feias da história Uniforme utilizado na campanha do pentacampeonato mundial apareceu em ranking elaborado pelo site norte-americano e voltou a dividir opiniões entre torcedores.

A histórica camisa da Seleção Brasileira utilizada na conquista da Copa do Mundo de 2002 voltou aos holofotes nesta semana após ser incluída em uma lista elaborada pelo site norte-americano The Athletic que reúne alguns dos uniformes mais controversos da história do futebol.

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O modelo, eternizado por nomes como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Cafu durante a campanha do pentacampeonato mundial na Coreia do Sul e no Japão, divide opiniões até hoje. Embora seja lembrado com carinho por grande parte dos torcedores brasileiros pelo contexto de sua utilização, o uniforme chamou atenção na época por apresentar características pouco convencionais para os padrões do futebol.

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Cafu foi o capitão da Seleção Brasileira na Copa de 2002. (Foto: Juca Varella/Folhapress)

Desenvolvida pela Nike, a camisa possuía uma estrutura diferenciada, com uma espécie de camada interna integrada ao tecido principal. A proposta buscava oferecer mais sustentação e desempenho aos atletas, mas acabou se tornando um dos aspectos mais comentados do modelo ao longo dos anos. O design inovador gerou reações distintas entre jogadores e torcedores, tornando a peça uma das mais marcantes daquela geração.

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A inclusão da camisa brasileira em rankings de uniformes considerados polêmicos ou visualmente questionáveis não é uma novidade no universo do futebol. Diversas listas internacionais costumam destacar modelos que fugiram dos padrões tradicionais, incluindo camisas de seleções e clubes que apostaram em estampas, cortes ou combinações de cores incomuns.

Apesar das críticas ao visual, a camisa de 2002 ocupa um lugar especial na memória do torcedor brasileiro. Foi com ela que o Brasil conquistou seu quinto título mundial, encerrando um jejum de 24 anos sem levantar a taça da Copa do Mundo. A campanha teve sete vitórias em sete partidas e terminou com o triunfo por 2 a 0 sobre a Alemanha na decisão, em Yokohama.

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Nas redes sociais, a repercussão da lista reacendeu a discussão entre os fãs do futebol. Enquanto alguns concordaram com as avaliações sobre o design da peça, outros destacaram que o uniforme se tornou um símbolo de uma das gerações mais vitoriosas da história da Seleção. Para muitos torcedores, o peso histórico da conquista faz com que a camisa seja lembrada muito mais pelo que representou dentro de campo do que por suas escolhas estéticas.

Confira a lista:

1 . Bolívia (1930) 2 . Holanda (goleiro, 1994) 3 . Suíça (2026) 4 . Bélgica (1982) 5 . Suíça (2022) 6 . Rússia (1994) 7 . Nigéria (1994) 8 . Estados Unidos (1994) 9 . Estados Unidos (2022) 10 . Brasil (2002)

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