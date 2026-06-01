As vendas da camisa de Gabriel Magalhães dispararam após o pênalti perdido pelo zagueiro na final da Champions League. De acordo com o jornal "The Athletic"," os pedidos pelo uniforme do brasileiro aumentaram 350% no fim de semana posterior à decisão, e em determinado momento o produto chegou a vender o dobro de qualquer outro jogador do Arsenal.

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O erro ocorreu na Puskás Arena, em Budapeste, no último sábado (30). Gabriel foi escolhido para cobrar a penalidade que decidiria o título entre Arsenal e PSG. A bola subiu demais, passou por cima do travessão e selou a conquista francesa. Em vez de críticas, o defensor recebeu um gesto inesperado da torcida dos Gunners.

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Nas redes sociais e nas lojas oficiais do clube, a mensagem foi clara: o erro não apaga a temporada consistente do defensor, que foi peça fundamental na campanha do Arsenal até a final europeia. O brasileiro se despediu de campo visivelmente abalado, cercado por companheiros que tentavam consolá-lo. A torcida respondeu com um gesto prático: adquirir a camisa do jogador como forma de apoio.

Gabriel Magalhães lamenta pênalti desperdiçado na final da Champions entre PSG e Arsenal (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Apoio da torcida em momento delicado de Gabriel Magalhães

Longe de transformar o brasileiro em alvo de críticas, o episódio provocou uma reação oposta. A atitude dos torcedores contrasta com o que costuma ocorrer em casos semelhantes, quando jogadores que erram lances decisivos frequentemente se tornam alvos de críticas e vaias. Em Londres, a mensagem foi de acolhimento.

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Gabriel Magalhães completou cinco temporadas no Arsenal em 2025/26, consolidando-se como um dos líderes do vestiário. O zagueiro, que chegou ao clube vindo do Lille em 2021, disputou mais de 200 partidas pelos Gunners e se tornou um dos nomes mais respeitados do elenco.

A temporada 2025/26 foi a melhor do brasileiro com a camisa do Arsenal. Ele foi eleito para a equipe ideal da Champions League e teve atuações destacadas na campanha que levou o clube de volta a uma final europeia após 20 anos.

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