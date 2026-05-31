Rodrigo Caetano, coordenador executivo-geral das seleções masculinas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), comentou o pênalti perdido por Gabriel Magalhães no confronto entre Arsenal e PSG, na final da Liga dos Campeões. O erro do zagueiro foi decisivo para o título da equipe francesa.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes disso, Gonçalo Ramos abriu o placar para o PSG, enquanto Gyökeres deixou tudo igual para o Arsenal. Na segunda cobrança, Doué colocou os franceses novamente em vantagem, enquanto Eze desperdiçou a primeira batida dos Gunners. David Raya recolocou o Arsenal na disputa ao defender a cobrança de Nuno Mendes, e Rice voltou a empatar a decisão. Na sequência, a equipe comandada por Luis Enrique converteu as duas cobranças seguintes e contou com o erro de Gabriel Magalhães para conquistar o título.

— Nós vamos trabalhar o que Gabriel Magalhães representa. Campeão com o Arsenal depois de muitos anos. Chegaram a uma final de Liga dos Campeões, que o Arsenal perseguia. E essa questão do pênalti é de muito aprendizado. Ele foi escalado por ter muita personalidade. Tenho certeza de que ele vai chegar bem e vamos seguir levantando esse astral. Ele tem muita personalidade e é um dos melhores zagueiros do mundo — disse Caetano, em entrevista ao Sportv.

continua após a publicidade

Zagueiro do PSG, Marquinhos foi consolar Gabriel Magalhães logo após o erro. Ambos são companheiros na Seleção Brasileira e foram convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

— Do mesmo modo que o nosso capitão já iniciou essa conexão ontem após o jogo. O Marquinhos é um cara fantástico, inquestionável. Do mesmo modo, isso foi instintivo. É da personalidade do Marquinhos, e de vários dos nossos líderes, que são muitos, abraçar e acolher — seguiu.

continua após a publicidade

Brasileiro Gabriel Magalhães em ação pelo Arsenal durante final da Champions League 2026 contra o PSG. (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Seleção Brasileira em campo

O Brasil enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O jogo será disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (YouTube).

O confronto marca a despedida da Seleção Brasileira diante de sua torcida antes da viagem para a América do Norte. A equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda terá mais um amistoso no dia 6, contra o Egito, já nos Estados Unidos. A estreia no Mundial está marcada para o dia 13, diante de Marrocos.

Calendário das seleções

Brasil

31/05 – amistoso contra o Panamá, no Rio de Janeiro (RJ)

06/06 – amistoso contra o Egito, em Cleveland (EUA)

13/06 – estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)

19/06 – segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)

24/06 – terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)

⚽ Aposte em gols da Seleção Brasileira!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.