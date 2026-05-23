menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Nottingham Forest x Bournemouth: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

As equipes se enfrentam pela última rodada da competição

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/05/2026
14:35
Favorite o Lance! no Google
Forest e Bournemouth se enfrentam pela última rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraForest e Bournemouth se enfrentam pela última rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nottingham Forest e Bournemouth se enfrentam neste domingo (24), às 12h (de Brasília), no The City Ground, pela 38ª e última rodada da Premier League. O confronto é decisivo para o Forest, que ainda luta contra o rebaixamento, enquanto o Bournemouth tenta confirmar vaga em competições europeias na próxima temporada. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

NOT
BOR
Campeonato
Premier League 2025/2026
Data e Hora
24/05/2026, 12:00
Local
The City Ground - Nottingham, Nottinghamshire
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Nottingham Forest chega pressionado para a rodada final da Premier League. A equipe ocupa a 16ª colocação, com 43 pontos, e ainda precisa pontuar para evitar riscos na parte de baixo da tabela. Na última rodada, o time foi derrotado pelo Manchester United por 3 a 2.

continua após a publicidade

Apesar da campanha irregular, o Forest costuma ser competitivo atuando no The City Ground. A equipe comandada por Nuno Espírito Santo aposta na força ofensiva de Morgan Gibbs-White, destaque do elenco na temporada.

Do outro lado, o Bournemouth vive excelente momento na reta final da competição. O time comandado por Andoni Iraola está invicto há cinco partidas e aparece na sexta colocação, com 56 pontos, ocupando posição de classificação para competições europeias.

continua após a publicidade

Na última rodada, os Cherries empataram com o Manchester City por 1 a 1 e mantiveram a boa sequência. O jovem Junior Kroupi e o atacante Evanilson são as principais armas ofensivas da equipe.

Tudo sobre Nottingham Forest x Bournemouth (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest 🆚 Bournemouth
38ª rodada da Premier League

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília).
📍 Local: The City Ground, em Nottingham, na Inglaterra.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Nottingham Forest
Matz Sels; Neco Williams, Morato, Nikola Milenkovic e Luca Netz; Omari Hutchinson, Elliot Anderson, Nicolás Domínguez e Morgan Gibbs-White; Chris Wood e Igor Jesus.
Técnico: Nuno Espírito Santo.

Bournemouth
Djordje Petrovic; Adam Smith, Marcos Senesi, James Hill e Adrien Truffert; Alex Scott, Tyler Adams e Rayan; Junior Kroupi, Marcus Tavernier e Evanilson.
Técnico: Andoni Iraola.

Liverpool e Brentford se enfrentam pela última rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Liverpool e Brentford se enfrentam pela última rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias