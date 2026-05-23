Nottingham Forest x Bournemouth: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League
As equipes se enfrentam pela última rodada da competição
Nottingham Forest e Bournemouth se enfrentam neste domingo (24), às 12h (de Brasília), no The City Ground, pela 38ª e última rodada da Premier League. O confronto é decisivo para o Forest, que ainda luta contra o rebaixamento, enquanto o Bournemouth tenta confirmar vaga em competições europeias na próxima temporada. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+.
Como chegam as equipes para o jogo?
O Nottingham Forest chega pressionado para a rodada final da Premier League. A equipe ocupa a 16ª colocação, com 43 pontos, e ainda precisa pontuar para evitar riscos na parte de baixo da tabela. Na última rodada, o time foi derrotado pelo Manchester United por 3 a 2.
Apesar da campanha irregular, o Forest costuma ser competitivo atuando no The City Ground. A equipe comandada por Nuno Espírito Santo aposta na força ofensiva de Morgan Gibbs-White, destaque do elenco na temporada.
Do outro lado, o Bournemouth vive excelente momento na reta final da competição. O time comandado por Andoni Iraola está invicto há cinco partidas e aparece na sexta colocação, com 56 pontos, ocupando posição de classificação para competições europeias.
Na última rodada, os Cherries empataram com o Manchester City por 1 a 1 e mantiveram a boa sequência. O jovem Junior Kroupi e o atacante Evanilson são as principais armas ofensivas da equipe.
✅ FICHA TÉCNICA
Nottingham Forest 🆚 Bournemouth
38ª rodada da Premier League
📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília).
📍 Local: The City Ground, em Nottingham, na Inglaterra.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Nottingham Forest
Matz Sels; Neco Williams, Morato, Nikola Milenkovic e Luca Netz; Omari Hutchinson, Elliot Anderson, Nicolás Domínguez e Morgan Gibbs-White; Chris Wood e Igor Jesus.
Técnico: Nuno Espírito Santo.
⚫ Bournemouth
Djordje Petrovic; Adam Smith, Marcos Senesi, James Hill e Adrien Truffert; Alex Scott, Tyler Adams e Rayan; Junior Kroupi, Marcus Tavernier e Evanilson.
Técnico: Andoni Iraola.
