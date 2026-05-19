Jogada de Rayan agita torcedores do Bournemouth: 'Azar'
Empate garantiu o título da Premier League ao Arsenal
- Matéria
- Mais Notícias
O Bournemouth empatou com o Manchester City, por 1 a 1, no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela penúltima rodada da Premier League. Cria do Vasco, Rayan acertou uma bola na trave após cobrança de escanteio. O brasileiro, que foi convocado por Ancelotti, poderia ter ampliado o placar, que ainda estava em 1 a 0 para o mandante.
Rayan é o segundo revelado pelo Vasco convocado para uma Copa no século XXI
Vasco
Rayan celebra convocação para a Seleção Brasileira; veja vídeo
Seleção Brasileira
Torcedores reagem à convocação de Rayan para a Seleção Brasileira: ‘Vai ser’
Fora de Campo
➡️ Rayan é o segundo revelado pelo Vasco convocado para uma Copa no século XXI
Confira a jogada e como reagiram os torcedores do clube:
Tradução: Essa foi quase
Tradução: Quase
Tradução: Quanto azar, isso foi por centímetros
Tradução: Tão perto, deu pra ver o estádio congelando por um momento
O empate garantiu ao Bournemouth uma vaga em uma competição europeia, algo que não acontecia desde que o time foi fundado, há 127 anos. Ao ser substituído, Rayan foi ovacionado pelo público presente na casa dos Cherrys.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Como foi o jogo?
No primeiro tempo, em um início com poucas chances, o City chegou a balançar as redes com Semenyo, mas o atacante estava em posição irregular. Poucos minutos depois, em uma jogada de Tavernier, o jogador achou Evanilson sozinho na pequena área, mas o brasileiro chutou por cima do gol, perdendo uma grande chance. Os Citizens tiveram mais uma boa chance em um escanteio que, depois de um bate-rebate na pequena área, acabou em um forte chute de Haaland em cima do camisa 9 do time da casa, salvando o que seria o primeiro gol do jogo. Aos 38 minutos, Truffert achou Kroupi na entrada da grande área e o meia acertou um grande chute, abrindo o placar para o Bournemouth, na última ação da primeira etapa.
No segundo tempo, o confronto já voltou agitado. No primeiro minuto, Haaland deixou O'Reilly cara a cara com Petrovic, que fez uma grande defesa, salvando o time da casa no início da etapa final. Na sequência, Evanilson teve uma boa chance e levou perigo ao gol de Donnarumma, que defendeu o chute do brasileiro. Minutos depois, o brasileiro que chegou com perigo foi o jovem recém-convocado para a Copa do Mundo, Rayan, que recebeu na direita, acertou um forte chute, que acabou parando no goleiro italiano. Na reta final, ainda deu tempo para mais uma grande chance do Bournemouth; Brooks saiu cara a cara e acertou a trave de Petrovic. O City lutou até o final, e Haaland no último lance, conseguiu o empate com um belo gol, mas não sobrou tempo para uma reação dos Citizens, que precisavam da vitória para se manterem vivos na disputa da Premier League.
- Matéria
- Mais Notícias