Nottm Forest x Bournemouth Palpite – Análise e odds (24/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Bournemouth – 2,10 na Betsson Apostas com boas chances de acontecer: Ambos marcam – 1,50 na Betano Placar previsto: Nottingham Forest 1 x 2 Bournemouth – 8,40 na Betsson Aposta valorizada: Mais de 2,5 Gols – 1,60 na Superbet Favorito para marcar: Kroupi marca a qualquer momento – 1,80 na Betsson

A Premier League encerra sua temporada 2025/26 neste domingo (25), e o duelo entre Nottingham Forest x Bournemouth no City Ground carrega significados distintos para cada lado. Enquanto o Forest já garantiu a permanência na elite e cumpre tabela na 16ª posição com 43 pontos, o Bournemouth – sexto colocado com 56 pontos – joga pela possibilidade concreta de transformar uma vaga na Europa League em classificação para a Champions League, caso o Aston Villa escorregue na última rodada.

A partida marca a despedida de Andoni Iraola do comando do Bournemouth após três temporadas que mudaram a história do clube. Sob o comando do treinador basco, os Cherries alcançaram sua primeira classificação europeia em 127 anos de existência e acumulam 17 jogos de invencibilidade na liga.

Do lado do Forest, Taiwo Awoniyi – o atacante nigeriano que voltou a campo após uma cirurgia abdominal que colocou sua vida em risco – lidera o ataque no que será sua última atuação da temporada diante da torcida no City Ground. Confira outras dicas de apostas de hoje.

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Análise da partida - Despedida de Iraola contra o adeus emocional do City Ground

A temporada 2025/26 do Nottingham Forest será lembrada pela turbulência nos bastidores e pela resiliência em campo. O clube passou por quatro treinadores antes de Vitor Pereira assumir em fevereiro de 2026 – e foi justamente o português quem estabilizou a equipe com uma sequência de oito jogos sem derrota que afastou o rebaixamento. Antes disso, Sean Dyche, Sergio Conceicao e Nuno Espirito Santo não conseguiram dar consistência ao elenco.

Nos últimos cinco jogos da Premier League, o Forest apresenta duas vitórias, dois empates e uma derrota. Os resultados recentes incluem goleadas expressivas: 3 x 1 sobre o Chelsea fora de casa – com dois gols de Awoniyi – e 5 x 0 sobre o Sunderland, também como visitante. Em casa, porém, o desempenho é consideravelmente mais fraco: apenas quatro vitórias em 18 partidas no City Ground na liga, um aproveitamento de mandante que figura entre os piores da divisão.

A campanha na Europa League – que levou o Forest até a semifinal, onde caiu para o Aston Villa por 4 x 1 no agregado – trouxe desgaste físico e emocional, mas também representou a primeira participação continental do clube desde 1995/96. A combinação de rotatividade forçada por lesões e um calendário duplo pesou nas aspirações domésticas.

O Bournemouth de Iraola vive o melhor momento de sua história. A sequência de 17 partidas invictas na Premier League – oito vitórias e nove empates – transformou o Vitality Stadium em uma das fortalezas mais difíceis do campeonato e credenciou o clube à sua primeira participação europeia. O empate de 1 x 1 com o Manchester City na terça-feira encerrou a trajetória de Iraola como mandante com uma ovação da torcida.

A força ofensiva dos Cherries se concentra em Eli Junior Kroupi, o atacante francês de 19 anos que atingiu 13 gols na temporada e se tornou o maior artilheiro adolescente em uma temporada de estreia na história da Premier League, superando Robbie Fowler e Robbie Keane. O gol marcado contra o City representou a quebra definitiva do recorde.

Se o Aston Villa terminar abaixo do Liverpool na classificação final após vencer a Europa League, o sexto lugar do Bournemouth seria convertido em vaga na Champions League – um cenário que adiciona motivação real ao que já seria uma despedida carregada de emoção. Marco Rose, confirmado como sucessor de Iraola, herda um elenco que joga com intensidade e organização em cada partida.

Outros palpites e odds para Nottingham Forest x Bournemouth

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Confrontos diretos entre Nottingham Forest e Bournemouth

Em 16 confrontos na Premier League, o Bournemouth venceu oito, o Forest três, e cinco terminaram empatados. O domínio dos Cherries neste histórico é consistente: o Forest não vence o Bournemouth em competições de liga desde 2015, quando triunfou por 2 x 1 no Championship – uma sequência de nove jogos sem vitória que pesa no retrospecto.

O jogo do turno desta temporada ilustrou bem esse desequilíbrio. No dia 26 de outubro de 2025, o Bournemouth venceu por 2 x 0 no Vitality Stadium com gols de Marcus Tavernier aos 25 minutos e Kroupi aos 40. A partida foi a estreia de Sean Dyche no comando do Forest, e o resultado expôs fragilidades defensivas que a equipe carregou durante boa parte da temporada.

O fator campo não tem sido vantagem suficiente para o Forest nesta rivalidade. Mesmo no City Ground, os anfitriões sofrem para criar superioridade contra um Bournemouth que se defende com organização e ataca com velocidade nas transições – características que Iraola aprimorou desde sua chegada ao clube em 2023.

Notícias de Nottingham Forest x Bournemouth

Nottingham Forest: desfalques e dúvidas

Vitor Pereira não conta com três jogadores para a última rodada. Willy Boly, Nicolas Savona e Callum Hudson-Odoi seguem lesionados e estão fora do jogo contra o Bournemouth.

Morgan Gibbs-White, com 18 participações diretas em gol na Premier League 2025/26, é o principal nome criativo da equipe e deve iniciar como titular. O meia inglês opera entre as linhas no sistema de Pereira e é responsável por conectar a construção com o ataque.

Elliott Anderson também deve jogar e pode fazer sua última partida pelo clube, já que interessa a Manchester United e Manchester City no mercado de transferências. Sua saída abriria espaço para reformulação no meio-campo.

Awoniyi lidera o ataque. O nigeriano, que passou meses em recuperação de uma cirurgia abdominal que colocou sua vida em risco, marcou em suas duas últimas partidas como titular – incluindo dois gols na vitória de 3 x 1 sobre o Chelsea. Ola Aina, lateral-direito nigeriano, se recuperou de um incômodo muscular e deve estar à disposição.

Provável escalação do Nottingham Forest (4-4-2): Sels; Williams, Milenkovic, Morato e Netz; Hutchinson, Anderson, Dominguez e Gibbs-White; Awoniyi e Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira.

Bournemouth: desfalques e dúvidas

Iraola conta com o elenco completo para sua última partida no comando do Bournemouth. Nenhuma ausência significativa foi confirmada para o duelo no City Ground.

Evanilson, o atacante brasileiro, deve formar a dupla de ataque com Kroupi. A parceria entre os dois tem sido a principal referência ofensiva do Bournemouth na reta final da temporada.

Alex Scott e Tyler Adams compõem o duplo pivô defensivo que sustenta o equilíbrio tático dos Cherries, liberando os pontas para atuar com liberdade nos terços ofensivos. Tavernier, que marcou no jogo do turno, atua pela direita como principal ligação criativa.

Adrien Truffert, pela esquerda, fornece cruzamentos precisos e é uma das fontes mais confiáveis de abastecimento ofensivo do sistema de Iraola. O brasileiro Rayan, convocado para a Copa do Mundo pela seleção brasileira nesta semana, oferece opção de velocidade e profundidade pelo flanco esquerdo.

Provável escalação do Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Senesi, Hill e Truffert; Adams e Scott; Tavernier, Kroupi e Rayan; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Destaques individuais de Nottingham Forest x Bournemouth

Destaque do Nottingham Forest Taiwo Awoniyi 8 Gols na Premier League 2025/26 2 Gols no triunfo de 3 x 1 sobre o Chelsea 16 Partidas disputadas na temporada 6,43 Nota média no FotMob (PL) Destaque do Bournemouth Eli Junior Kroupi 13 Gols na Premier League 2025/26 32 Partidas disputadas na temporada 6,93 Nota média no FotMob (PL) 1° Maior artilheiro teenager em temporada de estreia na PL

Os técnicos - Resgate e despedida na última rodada

Vitor Pereira

Vitor Pereira chegou ao City Ground em 15 de fevereiro de 2026 depois de ser demitido do Wolverhampton, onde havia garantido a permanência na temporada anterior. Em dez semanas sem clube, recebeu o convite de Evangelos Marinakis para repetir o trabalho de resgate – e entregou resultados imediatos, com vitórias sobre Chelsea, Sunderland e Manchester United.

O método do português – organização defensiva compacta e transições rápidas – transformou uma equipe que parecia condenada ao rebaixamento sob seus três antecessores. O contrato até o fim da próxima temporada sinaliza que o clube aposta em estabilidade após um ano de trocas constantes.

Andoni Iraola

Iraola comanda o Bournemouth pela última vez no City Ground após três temporadas que redefiniram os limites do clube. O treinador basco levou os Cherries à primeira classificação europeia da história, acumulou a maior sequência invicta (17 jogos) e registra o maior aproveitamento por jogo entre todos os técnicos que o Bournemouth já teve na Premier League.

O empate com o Manchester City na terça-feira encerrou sua passagem como mandante. A torcida do Vitality Stadium se despediu com uma ovação prolongada, reconhecendo o legado de um trabalho que converteu um clube de recursos modestos em candidato a vaga na Champions League. Marco Rose, já confirmado como sucessor, herda uma estrutura consolidada.

Análise tática de Nottingham Forest x Bournemouth

Pereira utiliza um 4-4-2 flexível com duas linhas de quatro compactas, priorizando solidez defensiva e explorando a velocidade de Awoniyi e Igor Jesus nos contra-ataques. Gibbs-White atua como elo entre as linhas e é o responsável por dar qualidade à posse de bola nos momentos de transição ofensiva – neutralizá-lo é a tarefa principal do adversário.

O duplo pivô do Bournemouth – Adams e Scott – tem como instrução tática prioritária pressionar Dominguez e o parceiro de meio antes que consigam virar e encontrar Gibbs-White. Esse pressing no setor central tem sido a marca registrada da forma como os Cherries anulam a construção adversária na temporada.

Com a bola, o Bournemouth estica o campo com Truffert pela esquerda e Rayan pela direita, abrindo espaços diagonais para as infiltrações de Kroupi e os movimentos de Evanilson. O Forest precisará manter as linhas curtas para evitar que a amplitude dos Cherries crie situações de superioridade numérica nos flancos – exatamente o tipo de cenário que resultou nos dois gols do jogo do turno.

Prognóstico de placar exato para Nottingham Forest x Bournemouth